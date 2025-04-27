Нюша высказалась о расставании с Егором Кридом: «Мой отец не влиял на наши отношения – это миф»

Нюша (фото: Instagram* @nyusha_nyusha)
Егор Крид и Нюша скрывали свои отношения и лишь изредка появлялись вместе на мероприятиях. Поклонники были рады за пару, но их отношения продлились всего два года – в 2016 году артисты расстались.
Ходили слухи, что конец отношениям положил отец певицы, продюсер Владимир Шурочкин. Якобы он плохо относился к Криду, поэтому заставил пару расстаться. Также поговаривали, что у артиста тогда был невысокий заработок, а продюсеру хотелось видеть рядом с дочерью состоятельного мужчину. Спустя почти 10 лет Нюша поставила точку в этом вопросе.
В настоящее время совместные дети пары – дочь Серафима-Симба и сын Саффрон – проживают с отцом за границей, а Нюша остаётся в России, где продолжает давать концерты. Но ради детей бывшие супруги сохранили дружеские отношения – Нюша регулярно прилетает в Дубай и навещает детей.
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*запрещён в РФ
«Мой отец не влиял на наши отношения с Егором, это миф. А как он относится к Игорю, можете спросить у него. На мой взгляд – хорошо», – отметила певицыК слову, Нюше не удалось сохранить семью с бизнесменом Игорем Сивовым. В прошлом году, спустя семь лет брака, они развелись.
В настоящее время совместные дети пары – дочь Серафима-Симба и сын Саффрон – проживают с отцом за границей, а Нюша остаётся в России, где продолжает давать концерты. Но ради детей бывшие супруги сохранили дружеские отношения – Нюша регулярно прилетает в Дубай и навещает детей.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова