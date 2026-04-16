Образ Ольги Бузовой за 1,2 млн рублей: дождь — не повод отказываться от люкса
Телеведущая и певица Ольга Бузова вновь привлекла внимание к своему образу, собрав лук более чем на 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
На фоне пасмурной погоды в Москве артистка решила «расставить акценты» и выбрала светлый бомбер от Chanel стоимостью около 637 тысяч рублей. К нему она добавила серьги того же бренда примерно за 40 тысяч рублей.
Завершила образ сумка от Louis Vuitton — её стоимость оценивается в 570 тысяч рублей.
Поводом для обсуждения стала не только цена наряда, но и контраст с погодой: сама Бузова отметила, что в дождливые дни особенно тяжело просыпаться. Впрочем, на её гардероб это никак не повлияло.
