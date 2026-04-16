От Пруста к Пастернаку: Ивлеева увлеклась серьёзной литературой
Блогер Настя Ивлеева рассказала в соцсетях, что неожиданно для себя нашла новое увлечение — чтение классической литературы.
По словам Ивлеевой, всё началось с вынужденной паузы: она простудилась и оказалась на больничном. Освободившееся время блогер решила провести с пользой и наконец взялась за книги, на которые раньше не хватало времени из-за плотного графика.
Выбор оказался весьма амбициозным — Ивлеева погрузилась в масштабный цикл «В поисках утраченного времени»французского писателя Марселя Пруста. Несмотря на сложность и объём произведения, она, по собственному признанию, «проглотила» его, не отрываясь.
Теперь, когда одна из самых непростых книг мировой литературы осталась позади, блогер выбирает новое чтение. Среди вариантов — произведения Бориса Пастернака, к которым Ивлеева также проявляет интерес.
