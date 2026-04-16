«Маленький секрет»: Наталья Штурм раскрыла причину шестилетнего разрыва с сыном

Певица Наталья Штурм объяснила, почему не видит сына уже шесть лет

Наталья Штурм (Фото: Instagram* @nataliashturm)

Певица и писательница Наталья Штурм во время круглого стола в Госдуме рассказала, что перестала общаться с сыном Арсением из-за его обиды.





В беседе с NEWS.ru артистка заявила, что до 14 лет постоянно находилась с сыном, затем у него наступил переходный возраст и возник конфликт. Бывший муж Игорь поддержал этот раздор не в её пользу.

«Я хотела, чтобы сын общался и со мной, и с папой. Я вам открываю маленький секрет: я попросила Арсения общаться с папой, и он обиделся на меня. Он не хотел. Он убежал от папы, убежал ко мне, а я решила, что ребёнку нужны оба родителя. И сын ушёл обратно к отцу, и шесть лет мы уже не видимся», — призналась Наталья.