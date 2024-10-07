«Обрывает все связи»: Актриса Ингеборга Дапкунайте закрывает ИП в России

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Уехавшая за границу звезда сериала «Беспринципные» Ингеборга Дапкунайте закрывает ИП в России. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточнятся, что Дапкунайте подала заявление о прекращении деятельности ИП в пятницу, 4 октября. Также актриса перечислила ФНС более 500 тысяч рублей задолженности.
В апреле текущего года налоговая ликвидировала детскую «Скиллз академию» Ингеборги, поскольку она никак не отчитывалась о работе в последние годы. В данном учреждении детей учили английскому языку, скорочтению и готовили к школе. Иных предприятий у Дапкунайте в РФ не осталось.
Напомним, актриса покинула страну после начала российской специальной военной операции на Украине.
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В апреле текущего года налоговая ликвидировала детскую «Скиллз академию» Ингеборги, поскольку она никак не отчитывалась о работе в последние годы. В данном учреждении детей учили английскому языку, скорочтению и готовили к школе. Иных предприятий у Дапкунайте в РФ не осталось.
Напомним, актриса покинула страну после начала российской специальной военной операции на Украине.
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Екатерина Коршунова