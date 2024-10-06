Сбежавший в Италию продюсер Меладзе взвинтил цену на виллу в Крыму

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Сбежавший в Италию продюсер Константин Меладзе — старший брат певца Валерия Меладзе — поднял цену на свою виллу в Крыму до 450 миллионов рублей. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. Отмечается, что этот особняк — последняя недвижимость продюсера в России.
По данным издания, с начала лета Меладзе то поднимал, то опускал цену на свой двухэтажный особняк в Гурзуфе, пока не решил все же «накинуть» 65 миллионов. Лот стоимостью почти в полмиллиарда рублей включает в себя большой бассейн, спортзал, хаммам, винную комнату и сам особняк — все на 12 сотках.
В канале отмечают, что после продажи крымской недвижимости у Константина Меладзе в России останется только лейбл «Меладзе мьюзик», в котором состоят группа «ВИА Гра», его младший брат Валерий Меладзе и Вера Брежнева. Этот лейбл в прошлом году принес ему 19 млн рублей, а основной доход продюсера приходится на российские стриминговые площадки, добавляют в издании.
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