Покупатель дачи Пугачёвой отказался от сделки из-за безвкусицы и дырявой крыши

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Сделка по продаже дачи Аллы Пугачёвой в Солнечногорске сорвалась. Потенциальный покупатель отказался от идеи приобрести объект недвижимости из-за безвкусно сделанного ремонта и протекающей крыши.
Мужчина уже планировал внести задаток, но после посещения дачи вместе с экспертами по недвижимости передумал, передаёт телеграм-канал Mash. К тому же, его близким не понравилось, как на объекте произведён ремонт. Напрасно риэлторы убеждали их, что в мебель, канделябры и дизайн вложено целое состояние. По мнению несостоявшихся покупателей, такой стиль безнадёжно устарел, да и не отличается особым вкусом.
Сейчас агенты по недвижимости ищут новых покупателей, но пока безуспешно. Ценник заявлен в 125 миллионов рублей, но за срочность продавцы готовы подвинуться до 100 миллионов. За эти деньги новым владельцам достанется дом в четыре этажа, один из которых подземный, площадью в 760 квадратных метров. Особняк выполнен в классическом дворцовом стиле. Также прилагаются участок 80 соток с береговой линией, кинотеатр, бассейн и хамам, камины, бар и даже лифт. Бывшая Примадонна готова лично приехать в Россию, чтобы подписать документы.
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Александр Бойцов