«Я плакала!»: Ассоль эмоционально поддержала побрившуюся налысо Лерчек

11 апреля 2026, 13:34

Ассоль верит в выздоровление Лерчек и считает её очень искренним человеком

Телеведущая и блогер Ассоль призналась, что сильно переживает за Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая проходит лечение от онкологического заболевания. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам звезды, они поддерживают связь, и новости о переменах во внешности блогерши растрогали её до слёз.



Ассоль отметила, что понимает, насколько непросто женщине решиться на такой шаг, как бритьё головы, особенно в период болезни. При этом она уверена, что новый образ может стать символом избавления от всего негативного и началом нового этапа.





«Я плакала! Я понимаю, насколько для женщины сложно расстаться с длинными волосами. Глядя на это, я сопереживала ей по-женски, но таким образом она избавилась от всего негативного и ненужного, что уже отжило», — поделилась телеведущая.