Откровенные фото и сын от тайного избранника: что скрывает обвиненная в шпионаже Анна Чапман и чем она разозлила Жириновского

Анна Чапман (Фото: соцсети)
Без преувеличений можно сказать, что телеведущая Анна Чапман обрела славу благодаря роковому стечению обстоятельств. После обвинений США и Великобритании в шпионаже её карьера в России достигла невероятных высот.
О том, как сложилась жизнь Анны, читайте в материале «Радио 1».
В 2003 году Анна выходит замуж за англичанина Алекса Чапмана, менеджера крупной звукозаписывающей компании. Вместе с ним она основала в Великобритании собственную фирму Southern Union, которая помогала мигрантам из Зимбабве переводить на родину заработанные в Англии легально и не совсем легально деньги.
Помимо этого, Анна работала в банке и авиакомпании.
Через несколько лет, укрепившись в английском обществе, Анна развелась со своим мужем, но сохранила его фамилию, а также получила гражданство Великобритании.
Анна Чапман (Фото: соцсети)
После развода Чапман переезжает в США, где начинает заниматься недвижимостью. Ей удаётся завоевать доверие банкиров, олигархов из Швейцарии и других стран.
В ночь на 28 июня 2010 года Анна Чапман была арестована ФБР: её обвиняли в том, она не сообщила американским властям о своём сотрудничестве с Россией. 8 июля 2010 года Чапман признала свою вину и была выслана из страны вместе с девятью другими фигурантами этого дела в обмен на четырёх российских граждан, обвинённых ранее в шпионаже в пользу США и Великобритании.
После возвращения в Россию Чапман стала звездой. Она вошла в общественный совет молодёжного движения «Молодая гвардия Единой России», дефилировала по подиуму на модных показах. В октябре 2010 года Анна стала советником президента «Фондсервисбанка», а в 2013 году вошла в совет директоров банка.
Анна Чапман (Фото: соцсети)
Чапман попробовала себя в журналистике. Она начала вести псевдонаучную передачу «Тайны Чапман» на канале РЕН ТВ, опубликовала собственную книгу о вкусном и здоровом питании без соли и сахара «Ешь, что дают?» и стала главным редактором журнала Venture Business News.
Помимо этого, Анна участвовала в передаче Андрея Малахова «Пусть говорят», а также получила награду «Серебряная калоша — 2010», правда на церемонию награждения не пришла.
Откровенные фотосессии и предложение руки и сердца Сноудену
В июле 2013 года Чапман предложила Эдварду Сноудену заключить брак.
Анна Чапман (Фото: соцсети)
Анна успела сняться в нескольких откровенных фотосессиях для российских мужских журналов, из-за чего Владимир Жириновский раскритиковал её: мол, оголяться перед камерой — не лучший пример для соотечественников.
Сегодня Анна активно ведёт свои соцсети: делится секретами молодости, красоты, проводит марафоны. Чапман является владелицей апартаментов в Дубае стоимостью 600 тыс. долларов.
Анна Чапман (Фото: соцсети)
Также известно, что в 2015 году Анна родила мальчика. Имя отца ребёнка она не раскрывает. Кроме этого, в 2022 году Чапман сменила фамилию – теперь она Анна Романова. Почему? Остаётся только гадать.
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«Шпион, выйди вон!»
В 2003 году Анна выходит замуж за англичанина Алекса Чапмана, менеджера крупной звукозаписывающей компании. Вместе с ним она основала в Великобритании собственную фирму Southern Union, которая помогала мигрантам из Зимбабве переводить на родину заработанные в Англии легально и не совсем легально деньги.
Помимо этого, Анна работала в банке и авиакомпании.
Через несколько лет, укрепившись в английском обществе, Анна развелась со своим мужем, но сохранила его фамилию, а также получила гражданство Великобритании.
Анна Чапман (Фото: соцсети)
После развода Чапман переезжает в США, где начинает заниматься недвижимостью. Ей удаётся завоевать доверие банкиров, олигархов из Швейцарии и других стран.
В ночь на 28 июня 2010 года Анна Чапман была арестована ФБР: её обвиняли в том, она не сообщила американским властям о своём сотрудничестве с Россией. 8 июля 2010 года Чапман признала свою вину и была выслана из страны вместе с девятью другими фигурантами этого дела в обмен на четырёх российских граждан, обвинённых ранее в шпионаже в пользу США и Великобритании.
Возвращение на родину
После возвращения в Россию Чапман стала звездой. Она вошла в общественный совет молодёжного движения «Молодая гвардия Единой России», дефилировала по подиуму на модных показах. В октябре 2010 года Анна стала советником президента «Фондсервисбанка», а в 2013 году вошла в совет директоров банка.
Анна Чапман (Фото: соцсети)
Чапман попробовала себя в журналистике. Она начала вести псевдонаучную передачу «Тайны Чапман» на канале РЕН ТВ, опубликовала собственную книгу о вкусном и здоровом питании без соли и сахара «Ешь, что дают?» и стала главным редактором журнала Venture Business News.
Помимо этого, Анна участвовала в передаче Андрея Малахова «Пусть говорят», а также получила награду «Серебряная калоша — 2010», правда на церемонию награждения не пришла.
Откровенные фотосессии и предложение руки и сердца Сноудену
В июле 2013 года Чапман предложила Эдварду Сноудену заключить брак.
«Я бы женился на Чапман, несмотря ни на что. Господи, только посмотрите на неё!» — писал тогда Сноуден в своём блоге.Однако свадьба двух шпионов так и не состоялась.
Анна Чапман (Фото: соцсети)
Анна успела сняться в нескольких откровенных фотосессиях для российских мужских журналов, из-за чего Владимир Жириновский раскритиковал её: мол, оголяться перед камерой — не лучший пример для соотечественников.
Чем сейчас занимается Чапман
Сегодня Анна активно ведёт свои соцсети: делится секретами молодости, красоты, проводит марафоны. Чапман является владелицей апартаментов в Дубае стоимостью 600 тыс. долларов.
Анна Чапман (Фото: соцсети)
Также известно, что в 2015 году Анна родила мальчика. Имя отца ребёнка она не раскрывает. Кроме этого, в 2022 году Чапман сменила фамилию – теперь она Анна Романова. Почему? Остаётся только гадать.
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Анастасия Чубина