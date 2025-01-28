Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Откровенные фото и сын от тайного избранника: что скрывает обвиненная в шпионаже Анна Чапман и чем она разозлила Жириновского

Откровенные фото и сын от тайного избранника: что скрывает обвиненная в шпионаже Анна Чапман и чем она разозлила Жириновского

Анна Чапман (Фото: соцсети)

Анна Чапман (Фото: соцсети)

Без преувеличений можно сказать, что телеведущая Анна Чапман обрела славу благодаря роковому стечению обстоятельств. После обвинений США и Великобритании в шпионаже её карьера в России достигла невероятных высот.
О том, как сложилась жизнь Анны, читайте в материале «Радио 1».


«Шпион, выйди вон!»





В 2003 году Анна выходит замуж за англичанина Алекса Чапмана, менеджера крупной звукозаписывающей компании. Вместе с ним она основала в Великобритании собственную фирму Southern Union, которая помогала мигрантам из Зимбабве переводить на родину заработанные в Англии легально и не совсем легально деньги.
Помимо этого, Анна работала в банке и авиакомпании.

Через несколько лет, укрепившись в английском обществе, Анна развелась со своим мужем, но сохранила его фамилию, а также получила гражданство Великобритании.

Анна Чапман (Фото: соцсети)

После развода Чапман переезжает в США, где начинает заниматься недвижимостью. Ей удаётся завоевать доверие банкиров, олигархов из Швейцарии и других стран.

В ночь на 28 июня 2010 года Анна Чапман была арестована ФБР: её обвиняли в том, она не сообщила американским властям о своём сотрудничестве с Россией. 8 июля 2010 года Чапман признала свою вину и была выслана из страны вместе с девятью другими фигурантами этого дела в обмен на четырёх российских граждан, обвинённых ранее в шпионаже в пользу США и Великобритании.

Возвращение на родину



После возвращения в Россию Чапман стала звездой. Она вошла в общественный совет молодёжного движения «Молодая гвардия Единой России», дефилировала по подиуму на модных показах. В октябре 2010 года Анна стала советником президента «Фондсервисбанка», а в 2013 году вошла в совет директоров банка.

Анна Чапман (Фото: соцсети)

Чапман попробовала себя в журналистике. Она начала вести псевдонаучную передачу «Тайны Чапман» на канале РЕН ТВ, опубликовала собственную книгу о вкусном и здоровом питании без соли и сахара «Ешь, что дают?» и стала главным редактором журнала Venture Business News.

Помимо этого, Анна участвовала в передаче Андрея Малахова «Пусть говорят», а также получила награду «Серебряная калоша — 2010», правда на церемонию награждения не пришла.


Откровенные фотосессии и предложение руки и сердца Сноудену



В июле 2013 года Чапман предложила Эдварду Сноудену заключить брак.

«Я бы женился на Чапман, несмотря ни на что. Господи, только посмотрите на неё!» — писал тогда Сноуден в своём блоге.
Однако свадьба двух шпионов так и не состоялась.

Анна Чапман (Фото: соцсети)

Анна успела сняться в нескольких откровенных фотосессиях для российских мужских журналов, из-за чего Владимир Жириновский раскритиковал её: мол, оголяться перед камерой — не лучший пример для соотечественников.


Чем сейчас занимается Чапман



Сегодня Анна активно ведёт свои соцсети: делится секретами молодости, красоты, проводит марафоны. Чапман является владелицей апартаментов в Дубае стоимостью 600 тыс. долларов.

Анна Чапман (Фото: соцсети)

Также известно, что в 2015 году Анна родила мальчика. Имя отца ребёнка она не раскрывает. Кроме этого, в 2022 году Чапман сменила фамилию – теперь она Анна Романова. Почему? Остаётся только гадать.

Читайте также:

«Упала в пропасть»: Юлия Гаврилина продемонстрировала храбрость во время отдыха в Тайланде

Прожил 17 лет и ушел к другой: ради кого Валдис Пельш оставил жену? Настоящие причины развода телеведущего

Похитил дочь и посадил её без прав за руль: как сейчас живёт Панин* и почему органы опеки могут забрать у него ребёнка
#гражданство
#сша
#радио 1
#деньги
#соцсети
#владимир жириновский
#страны
#компании
#молодая гвардия
#россия
#шпион
«Я больше не могу иметь детей»: Алена Водонаева призналась, что родила сына только после четвёртой беременности
Алена Водонаева призналась, что родила сына после четвёртой беременности
28 января 2025, 18:22

Алена Водонаева с сыном (фото: соцсети)

Телеведущая Алена Водонаева рассказала, как прошла непростой путь к материнству, – ей удалось родить сына только после четвёртой беременности.
В 2009 году звезда «Дома-2» впервые вышла замуж. Избранником оказался бизнесмен Алексей Малакеев. Возлюбленные очень мечтали о ребёнке, однако все попытки заканчивались неудачами, что сильно сказывалось на психологическом здоровье звезды. В итоге, ей впервые пришлось обратиться за помощью к психологу.

«У меня есть сын, ему 14 лет. Это четвертая беременность, с 2015 года я больше не могу иметь детей. Я помню, что после первой, второй, третьей неудачи у меня начинала ехать крыша. Мы не знали, что с этим делать, поэтому пришлось прибегать к помощи психолога. Я решила свою проблему», – поделилась сокровенным Водонаева.
По словам телеведущей, когда она забеременела Богданом, она «накрыла себя хрустальной вазой». О её положении знали только родители. Супруг очень поддерживал жену, вместе им удалось пройти через все трудности. Однако спустя год они расстались. Водонаева объяснила, что они с Малакеевым стали больше родственниками, чем влюблёнными. Сейчас они поддерживают отношения и вместе воспитывают сына.

Второй раз Водонаева вышла замуж в 2017 году. Брак с музыкантом Алексеем Комовым она считает большой ошибкой. Отношения развивались очень стремительно, уже через полтора месяца пара поженилась. Однако вскоре женщина поняла, что с мужем ей не по пути из-за разницы во взглядах.

Читайте также:

«Я думала ей 55»: Айза высказалась о внешности молодой жены Евгения Петросяна

«Я выбрала самую приличную песню»: бывшая жена Гуфа познакомила дочь с творчеством отца

Киркоров спел на свадьбе в Нью-Йорке: выступление с Кристиной Орбакайте, песни на иврите и поддерживающие Украину гости
#здоровье
#женщина
#родители
#бизнесмен
#брак
#звёзды
#отношения
#беременность
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мешки под глазами!»: Наталья Водянова удивила уставшим видом на неделе моды в Париже
Наталья Водянова удивила поклонников уставшим видом на неделе моды в Париже
28 января 2025, 18:14

Наталья Водянова (Фото: соцсети)

42-летняя супермодель Наталья Водянова появилась в Париже на неделе моды в белом платье, пальто молочного цвета и ботильонах на каблуках. Звезда сделала натуральный макияж, который не смог скрыть ее уставший вид.
Появление пока ещё не вышедшей в тираж модели наиболее точно прокомментировали авторы телеграм-канала «Самые СЛИВки».

«Наталья Водянова на "Неделе моды" в Париже с мешками под глазами и кринжовыми каблуками. И все равно красотка», — написали то ли почитатели, то л хулители.

Наталья Водянова – мать пятерых детей. Трое старших родились в ее первом браке с британским аристократом Джастином Портманом. После развода с ним Наталья начала встречаться с Антуаном Арно, генеральным директором Berluti, председателем совета директоров Loro Piana, наследником корпорации Louis Vuitton Moet Hennessy. Поженилась пара в 2020 году, у них двое детей.

Читайте также:

Рената Литвинова готовится стать бабушкой? От кого беременна дочь актрисы и почему ее внешний вид испугал поклонников

Виктория Боня пострадала в горах — травма серьезная, а врача не найти

Российский робот, шпионка и клон: что скрывает Мелания Трамп, и правда ли, что настоящая жена президента США умерла в 2016 году
#мать
#мода
#париж
#неделя
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мужчина ее избил, а она его утешит»: почему «отменили» Регину Тодоренко? Скандальные высказывания и тайны ее брака с Топаловым
28 января 2025, 17:47

Регина Тодоренко (Фото: соцсети)

Уроженка Одессы Регина Тодоренко уже давно живет и работает в Москве. Она получила известность благодаря программе «Орел и решка», а еще большую узнаваемость приобрела после брака с Топаловым-младшим.

Первые шаги в карьере


Регина начала проявлять еще себя на сцене школьного театра «Балаганчик», потом она много лет занималась вокалом и хореографией. Можно сказать, что девушка росла на сцене.

В 2007 году Тодоренко приняла решение, что будущее свое свяжет с миром шоу-бизнеса. Девушка была ведущей телепередач, а еще прошла кастинг на украинскую «Фабрику звезд».

Измена мужа, тайный развод с бизнесменом из Армении и дети, поразительно похожие на Киркорова: как сейчас живёт Анастасия Стоцкая
Измена мужа, тайный развод с бизнесменом из Армении и дети, поразительно похожие на Киркорова: как сейчас живёт Анастасия Стоцкая

В 2014 году Регина приняла участие в российском «Голосе». Тогда девушка попала в команду к Полине Гагариной. После своего выступления Тодоренко подарила певице и другим наставникам по сушеной таранке.

«Это было самое мое волнительное выступление за 25 лет», — говорила Регина.

Регина Тодоренко (Фото: соцсети)


Широкую известность девушка приобрела, как ведущая «Орел и решка».

«Я была поклонницей шоу, еще когда его вели Алан и Жанна Бадоевы. С Аланом я знакома лично: он снимал первый клип группы Real О. Тогда я им по-доброму завидовала, подумала: «Как же круто иметь такую работу! Постоянно путешествовать — это же счастье!». А теперь поняла, какой это тяжелый труд!» — говорила Регина в интервью «Вокруг ТВ».

Потом на некоторое время Тодоренко уехала в Америку: для учебы на режиссерском факультете Нью-Йоркской академии кино. После возвращения в Россию Регина стала ведущей новой программы «Пятница с Региной», где принимала звездных гостей.

Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: соцсети)

Создание семьи и скандала


Скандально известный Влад Топалов — в прошлом участник дуэта «Smash», наследник отцовской медиа-империи — стал официальным мужем телеведущей. О Топалове-младшем всегда ходило много слухов: о его зависимости, о сильных проблемах со здоровьем из-за этого, о недовольстве отца, о многочисленных романах с огромным количеством девушек.

Влад и Регина впервые встретились на репетиции спектакля, в котором они должны были сыграть женатую пару. Флирт быстро перерос в серьезные отношения: в июне 2018 года они перестали скрывать, что они вместе. В декабре 2018 года у влюбленных появился сын Михаил.

Гены, от которых нет лекарства: Почему приёмный сын Зверева сожалеет об усыновлении после встречи с алкозависимой матерью
Гены, от которых нет лекарства: Почему приёмный сын Зверева сожалеет об усыновлении после встречи с алкозависимой матерью

В декрете Регина не задержалась, поскольку с новым статусом мамы пришло большое количество рекламных контрактов. В то время Тодоренко была чуть ли не самой публичной медиа-мамой страны. Тогда же она стала ведущей программы «Регина 1» — там она делилась советами о воспитании и кормлении детей, подписала договор с Pampers.

Однако из-за одного неловкого высказывания девушка потеряла многомиллионные контракты, а в Сети потом еще долго обсуждали ее персону в негативном ключе.

Во время обсуждения развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Регина позволила себе неделикатное заявление. Тодоренко сказала, что иногда женщины сами провоцируют мужей на агрессию.

«Женщина хочет быть спасительницей: мужчина ее избил, а она ему с утра и рассол принесет, и утешит. А кто-нибудь когда-нибудь вообще задумывался о том, как часто женщины избивают мужчин? А ведь каждая вторая из нас хоть раз давала пощечину своему партнеру. Это тоже нужно брать в расчет», — говорила она.

Негатив тогда обрушился и на Топалова: общественность вспомнила, как он исподтишка сфотографировал пухлую женщину и выкладывал в социальные сети, возмущаясь, как можно было себя так запустить.

Последствия такого высказывания не заставили себя ждать: журнал Glamour лишил Тодоренко титула «Женщина года», а компании PepsiCo, Pampers и J7 расторгли с ней контракты.

Потом публика начала судачить о том, что и в семье самой Регины имело место быть абьюзивное поведение зависимого супруга, и она сама могла понять Муцениеце. Однако вместо этого она начала поучать и осуждать.

Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: соцсети)

Скандал утих


В 2022 году публика начала сплетничать о второй беременности телеведущей. В то время в социальных сетях Регина выкладывала множество красивых фотографий, снимки с семьей, кадры из путешествий. В июле 2022 года у супругов появился сын Мирослав, что не помешало карьере Тодоренко: уже осенью она участвовала в «Ледниковом периоде», потом победила в шоу «Конфетка» и «Аватар», а следом стала ведущей «Новой Фабрики звезд».

«Язык не поворачивался»: почему сын Дмитрия Нагиева не мог называть его отцом? Скандалы и судебные тяжбы знаменитого наследника
«Язык не поворачивался»: почему сын Дмитрия Нагиева не мог называть его отцом? Скандалы и судебные тяжбы знаменитого наследника
Супруг Тодоренко, который тоже занят карьерой в шоу-бизнесе, часто оставляет свою семью в одиночестве, и в такие моменты Регине приходится нелегко — она нередко делится постами в соцсетях, где рассказывает о том, как трудно справляться одновременно с воспитанием детей и творчеством исполнительницы. Однако Тодоренко всегда говорит, что безумно счастлива, что стала мамой. В каждой семье, по словам телеведущей, бывают раздоры и сложности, но Регина хочет научиться справляться с ними, чтобы в ее отношениях царила гармония.

В мае 2024 года Топалов на шоу «Человек-невидимка» объявил, что не против завести третьего ребенка, чтобы в случае его смерти у Регины была дополнительная поддержка.

Еще в марте 2024 года появилась информация о том, что Регина Тодоренко, которая являлась гражданкой Украины, получила российский паспорт.

Читайте также:

Прожил 17 лет и ушел к другой: ради кого Валдис Пельш оставил жену? Настоящие причины развода телеведущего

Тайная жизнь Софьи Каштановой: скрытая беременность, роман с женатым, рождение детей в Мексике и загадочный муж-бизнесмен

Жесткое похудение, развод и скандал на юбилее отца: как живет единственная дочь Владимира Винокура
#статьи
#телевидение
#скандал
#брак
#шоу-бизнес
#спектакль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Осмелевшая Настя Ивлеева публично высмеяла бывшую подругу Иду Галич
28 января 2025, 17:43

Ида Галич (фото: соцсети)

Поведение блогера Насти Ивлеевой сильно изменилось после того, как она вышла замуж за телеведущего Филиппа Бегака, родственника Никиты Михалкова. Ранее звезда пыталась придерживаться благообразного образа, чтобы восстановить репутацию после скандальной «голой вечеринки», а теперь осмелела и снова ударилась в эпатаж.
Несколько дней назад она привлекла внимание подписчиков сменой причёски. Однако, не успели все обрадоваться возвращению Ивлеевой к любимому блонду, как она призналась, что это была шутка, выставив фото с прежним тёмным оттенком.

Анастасия Ивлеева (фото: соцсети)

В комментариях под постом бывший стилист телеведущей Ксюша Смо обрадовалась, что Настя не вернулась к блонду. Она написала: «Спасибо, что не блонд!». В ответ на это сообщение Ивлеева написала: «Спасибо, что без чёлки!».

Этими словами она, очевидно, высмеяла свою бывшую подругу Иду Галич, которая недавно очень коротко подстригла чёлку. Многие посчитали такое изменение смешным, с чем согласна и Ивлеева.

Кстати, разговоры про Галич не утихают и по другой причине. На Неделе моды в Париже блогер вышла в полупрозрачном чёрном платье. Позируя, она прикасалась к животу рукой, как это обычно делают беременные женщины. Напомним, что в конце прошлого года предприниматель Олег Ледвич сделал Иде предложение, поэтому слухи о беременности могут оказаться правдой.

Читайте также:

«Шутки кончились»: Настя Ивлеева вновь предстала перед подписчиками с тёмным цветом волос

Ида Галич снялась в полупрозрачном платье и спровоцировала слухи о беременности

Замужество с родственником Никиты Михалкова придало Анастасии Ивлеевой сил – блогер предстала в новом образе
#соцсети
#фото
#женщины
#блогер
#стилист
#шоу-бизнес
#анастасия ивлеева
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог рассказала, можно ли считать Анну Седокову «чёрной вдовой»
28 января 2025, 17:34

Анна Седокова (Фото: соцсети)

Некоторые пользователи Сети называют певицу Анны Седокову «черной вдовой» после трагической смерти ее бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы. Психолог Катерина Рублева считает это определение несправедливым и опасается, что оно может оказать негативное влияние на здоровье певицы.
В психологии не существует понятия «черная вдова», оно используется только в криминалистике и бульварных романах для описания женщин, убивающих партнеров ради мести или выгоды. В массовой культуре его огульно применяют к женщинам с трагическими потерями без учета индивидуальных обстоятельств, считает специалист.

«Такие обобщения могут быть вредными и несправедливыми, особенно в отношении Анны Седоковой», — заявила эксперт в беседе с порталом «Страсти».

Психолог отметила, что негативные ярлыки могут привести к снижению самооценки, внутреннему конфликту и депрессии. Если человек часто слышит, что он «неудачник» или «черная вдова», он может начать этому неосознанно соответствовать и застрять в негативном сценарии.

«Важно избегать поверхностных обобщений и стремиться к более глубокому пониманию человеческой психики. Подобные ярлыки, как в случае с Анной Седоковой, цепкие и они могут нанести больше вреда, чем кажется на первый взгляд», — подчеркнула Рублева.

Читайте также:

Друг Яниса Тиммы пытается сорвать концерт Седоковой в Казахстане

«Безнравственное поведение»: Сысоева раскритиковала Седокову

Убийство или суицид: опубликован результат следственной проверки смерти Яниса Тиммы
#психолог
#эксперт
#человек
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Гель мигрировал в усы»: Звезда «Дома-2» Виктория Романец стремится к естественности
Звезда «Дома-2» Виктория Романец готовится к кардинальным переменам во внешности
28 января 2025, 17:28

Виктория Романец (Фото: соцсети)

Звезда «Дома-2» Виктория Романец сообщила, что 2025 год станет для нее годом трансформации и начать она планирует с внешности. Для начала девушка хочет свести татуировки, убрать гель из губ, чтобы закачать новый, похудеть и сделать новую грудь.
По словам Романец, первым делом она хочет убрать с тела все татуировки, так как для нее это является «лютейшим моветоном». После этого она планирует убрать гель из губ.

«В четверг лонгидазой убираю губы. У меня гель мигрировал в усы. От этого никто не застрахован... Позже, конечно, сделаю другую форму, не такую объемную, как сейчас», — поделилась Виктория своими планами с подписчиками в соцсети.

Еще через два-три месяца Романец планирует переделать грудь, а перед этим ей необходимо похудеть, чтобы привести кожу в порядок.

Читайте также:

«Ограничения я не ставлю»: Ксения Бородина рассказала, как ее дочери распоряжаются деньгами

«Без обратного билета и без сил»: почему Бузова улетела из России и не выходит на связь

«Муж должен защищать свою женщину, а он орёт и обвиняет»: жена звезды «Дома-2» Тиграна Салибекова бросила его и забрала сына
#соцсети
#звёзды
#ограничения
#дома
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Упала в пропасть»: Юлия Гаврилина продемонстрировала храбрость во время отдыха в Тайланде
28 января 2025, 16:53

Юлия Гаврилина (Фото: соцсети)

22-летняя певица и телеведущая Юлия Гаврилина находится в Тайланде, причем девушка оказалась любительницей экстремального отдыха.
В своем аккаунте в соцсети девушка опубликовала видео, на котором видно, как она совершила прыжок со скалы над Тихим океаном. К ней привязали длинный канат и вытолкнули в пропасть. После прыжка со свободным падением Гаврилина раскачивалась над океаном, как маятник. Слышались крики девушки от испуга и восторга.

Но на этом Юлия не остановилась и полетала на вертолете, получив возможность полюбоваться страной с высоты птичьего полета.

Читайте также:

Тайная жизнь Софьи Каштановой: скрытая беременность, роман с женатым, рождение детей в Мексике и загадочный муж-бизнесмен

«Повод для игристого»: Анастасия Грибова добилась развода с Федором Федотовым

«Я думала ей 55»: Айза высказалась о внешности молодой жены Евгения Петросяна
#соцсети
#жизнь
#видео
#бизнесмен
#девушка
#беременность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Прожил 17 лет и ушел к другой: ради кого Валдис Пельш оставил жену? Настоящие причины развода телеведущего
28 января 2025, 16:48

Валдис Пельш (Фото: соцсети)

Известный телеведущий Валдис Пельш променял семнадцать лет крепкого брака на союз со Светланой Акимовой. Подробности — в материале «Радио 1».

Счастье было



Нельзя не сказать, что брак Валдиса с первой женой Ольгой был счастливым. Супруги воспитали дочь Эйжену. Девушка попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой дайвер, который совершал погружение у берегов Антарктиды, на тот момент ей было 14,5 лет.

Валдис Пельш (Фото: соцсети)

Между Ольгой и Валдисом никогда не возникало серьёзных конфликтов, причиной расставания стала любовь ведущего к Светлане Акимовой.

До официального развода Валдис уже не жил с первой женой на протяжении долгого времени. Ольга не хотела расторгать с ним брак. Только спустя время бывшие супруги смогли прийти к компромиссу, и Валдис окончательно соединился со своей новой избранницей.


От судьбы не уйдёшь



Светлана и Валдис поженились в 2006 году, они до сих пор вместе, родители четверых детей (дочь Илва и сыновья Михаил, Эйнер и Ивар).

Валдис Пельш с женой Светланой (Фото: соцсети)

Сама Светлана не только следит за домом и воспитывает детей, но и занимается дизайном. Кроме этого, жена Пельша — успешная бизнесвумен. В 2010 году она открыла агентство по подбору домашнего персонала, и ещё основала компанию «МажорДом», которая разрабатывает дизайн формы для домработниц и других работников, поддерживающих порядок в доме, а также осуществляет пошив такой одежды.

Валдис Пельш с женой Светланой и сыном (Фото: соцсети)

Валдис Пельш ни разу не пожалел о том, что он расстался с первой женой и связал свою жизнь со Светланой.

Читайте также:

«Это станет её худшим кошмаром»: жена родного брата Анджелины Джоли готовит разоблачительную книгу о ней

«Язык не поворачивался»: почему сын Дмитрия Нагиева не мог называть его отцом? Скандалы и судебные тяжбы знаменитого наследника

Гены, от которых нет лекарства: Почему приёмный сын Зверева сожалеет об усыновлении после встречи с алкозависимой матерью
#жизнь
#счастье
#любовь
#брак
#супруги
#телевидение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Похитил дочь и посадил её без прав за руль: как сейчас живёт Панин* и почему органы опеки могут забрать у него ребёнка
28 января 2025, 16:41

Алексей Панин* (фото: социальные сети)

Алексей Панин* — известный российский актёр, который покинул страну ещё до начала специальной военной операции на Украине. С тех пор его имя не раз всплывало в заголовках скандальных новостей. Артист получил статус иностранного агента, а также оказался под угрозой ареста в России. Как складывается его жизнь сейчас и в какие громкие истории он успел попасть, расскажет «Радио 1».

Не имеет прав


Недавно в Сети появился видеоролик, который вызвал бурную реакцию пользователей. На кадрах 16-летняя дочь Панина* управляет автомобилем, в то время как сам актёр сидит рядом на пассажирском сидении и радостно комментирует происходящее.

«Какое счастье: теперь можно пить пиво, и будет тебя ребенок возить», — говорит он.

Пользователи были возмущены: у девочки ещё даже нет водительских прав, так как она сдала только теоретический экзамен.

Дочь актёра объяснила, что в Калифорнии, где они сейчас находятся, такие поездки возможны, если рядом — взрослый с действующими правами. Однако многих этот аргумент не убедил. В комментариях люди обеспокоены безопасностью девушки, а некоторые даже призвали органы опеки обратить внимание на ситуацию, посчитав её примером безответственного родительства.

Алексей Панин*


Панина* считают одной из самых провокационных фигур отечественного кино. Его имя часто оказывается в центре скандалов из-за эпатажного поведения. Например, он привлекал внимание публичным обнажением и шокирующими признаниями. После критики российских властей и нелестных высказываний о соотечественниках, которых он назвал «закомплексованными», актёр был вынужден уехать за границу.

Однако и за рубежом актёр продолжил попадать в неприятности. Его задержали в Эстонии, а затем он перебрался в США. Там, по слухам, он устраивал выступления для эмигрантов и даже брал с собой несовершеннолетнюю дочь в бары.

Алексей* родился в интеллигентной семье 10 сентября 1977 года в Москве. Его мать работала редактором, отец — инженером. С детства он увлекался театром и спортом, но в школе часто сталкивался с трудностями, из-за чего сменил множество учебных заведений. Попытки учиться в ГИТИСе также были неудачными — его отчисляли трижды. Тем не менее, Панин* сумел стать популярным актёром, благодаря ролям в фильмах «ДМБ» и и «Романовы.
Венценосная семья».

Алексей Панин* в фильме «Жмурки» (фото: социальные сети)

Личная жизнь актёра


Алексей Панин* больше запомнился публике своими скандалами и эпатажным поведением, чем актёрскими достижениями. В начале карьеры он активно снимался в успешных фильмах, чаще всего исполняя роли военных и бандитов. С 2000 по 2006 годы Панин* появился более чем в 50 кинокартинах, но позже стал соглашаться на низкобюджетные проекты и второстепенные роли.

На съёмочных площадках он прославился сложным характером. Режиссёры жаловались на его скандальное поведение, а однажды актер даже вступил в драку с режиссёром Фёдором Поповым.

Личная жизнь артиста также постоянно оказывалась в центре внимания. В молодости он встречался с коллегами по кино, такими как Любовь Зайцева, Екатерина Шпица и Марина Александрова, но эти романы были недолговечными. Самым громким оказался его роман с Юлией Юдинцевой, которая родила ему дочь Анну. Борьба за опеку над девочкой сопровождалась скандалами, но в итоге Панин* получил право на воспитание и вместе с дочерью уехал за границу.

Кроме Анны, у Панина* есть ещё две дочери — Мария и София, рождённые от разных женщин. Также известно о его четвёртой дочери, которая воспитывается другим мужчиной.

Алексей* был женат дважды. Его брак с Людмилой Григорьевой продлился менее года, а в 2020 году он женился на блогере Еве Тарлакян, с которой познакомился за границей.

Экстравагантность актёра проявляется и в его увлечениях. Он шокировал публику своей любви к женским чулкам и интересу к зоофильским видео.

Алексей Панин* с женой Евой Тарлакян (фото: социальные сети)

Украл собственную дочь


В 2015 году судебное разбирательство между Алексеем Паниным* и моделью Юлией Юдинцевой за опеку над их дочерью длилось уже несколько лет. Конфликт дошёл до того, что стороны начали выяснять отношения в прямом эфире одного из телешоу.

Панин* обвинял бывшую супругу в том, что она препятствует его общению с ребёнком. Однако вскоре после этого инцидента актёр устроил погоню за полицейским кортежем, протаранил шлагбаум и в результате оказался на 10 суток в изоляторе.

После выхода из СИЗО актёр пошёл на крайние меры — он фактически похитил свою дочь Анну, подкараулив её возле школы. Несмотря на это, девочка несколько раз возвращалась к матери. Конфликт продолжал набирать обороты, и однажды артист даже устроил драку с адвокатом Юдинцевой. В итоге суд оставил ребёнка с отцом, ссылаясь на желание самой Анны.

«У нас не было отношений, как у мамы с дочкой. Папа был часто на гастролях, со мной всё время была бабушка, которая меня воспитала. Маму я ни в чём не виню. Так получилось. Другого выбора не было: папа с мамой не могли быть вместе, просто люди друг другу не подходят. Мне пришлось выбирать. Мне всегда было комфортно с бабушкой и папой», — поделилась Анна в интервью Ксении Собчак.

Алексей Панин* с дочкой Анной (фото: социальные сети)

Поведение Панина* часто вызывало общественное возмущение. Актёр открыто признавался, что ходит дома нагишом на глазах у ребёнка.

«Ну и что, что я хожу перед дочерью без трусов? Что плохого в обнаженном человеческом теле? Заниматься сексом при детях — нехорошо, а человеческое тело — это нормально», — сказал он.

Скандал с участием собаки


Во время судебного разбирательства по делу о опеке над дочерью Панина* в Сети появилось скандальное видео, на котором, предположительно, актёр совершает интимные действия с собакой. Дочке актера это видео отправили ее одноклассники. Более того, из-за этого скандала над девочкой начали издеваться. Однако сама девочка утверждала, что не обижается на отца за его поведение.

«Я не злилась на папу, я злилась на людей. На злых детей и их родителей, которые их против меня науськивали из-за моего папы. Это обидно, потому что несправедливо: я ведь ничего не сделала», — прокомментировала она.

Анна также высказывала сомнения, что на видео изображён именно её отец, так как на теле мужчины не было татуировок, которые есть у Панина*. Актёр же уверен, что ролик был снят его бывшей супругой с целью подорвать его репутацию и повлиять на решение суда в её пользу.

Жесткое похудение, развод и скандал на юбилее отца: как живет единственная дочь Владимира Винокура
Жесткое похудение, развод и скандал на юбилее отца: как живет единственная дочь Владимира Винокура

Жизнь в США и Испании


После некоторых лет, проведённых в США, Алексей* продолжал вести экстравагантный образ жизни, регулярно посещая бары и выпивая с другими эмигрантами. На опубликованных в соцсетях фотографиях можно было увидеть, как Анна вынуждена разделять досуг с отцом.

Также Панин* не стеснялся посещать нудистские пляжи, отказываясь от обычных.

«Последите лет 25, я бываю только на нудистских пляжах, и я искренне не понимаю, для чего нужно снять с себя одну одежду, чтобы потом надеть другую и лезть в воду. Потом еще в мокрых тряпках валяться на песке. Хоть убей, не понимаю. Да и вообще голым приятнее!», — рассказал он.

В 2023 году актёр и его дочь переехали из Америки в Испанию, где, по словам Панина*, отношения с дочерью наладились. Однако Анна утверждала, что её жизнь с отцом по-прежнему полна неопределённости. Она переживала из-за алкоголизма отца.

«Мне не нравится то, что папа пьет. Когда он выпивает — это немного другой человек. Я агрессивно отношусь к нему. Но я не могу сказать, что запои. Почему он пьет? Может быть, его что-то грызет, ему стыдно? Он пытается убежать от себя», — отметила девочка.

Анна Панина (фото: социальные сети)

Кроме того, Анна не могла понять, что её ожидает в будущем. Такая неопределённость сильно влияла на её психику.

«Неизвестно, что будет дальше. У нас жизнь на иголках. Ничего не предвещает беды — и тут бабац. Какое-то событие — и вы уже куда-то едете. Я не чувствую себя в безопасности. Мне не хватает примкнуться куда-то», — рассказала дочь актёра.

Несмотря на трудности в отношениях с отцом и критику в социальных сетях, Анна не стеснялась Панина* и не обращала внимания на негативные высказывания со стороны хейтеров.

«Я рада, что у меня он такой — он показывает, что у всех есть свои увлечения, желания, мнения. Нет такого, что я его стыжусь. Есть люди, которые не понимают этого, думают, что папа псих или у него поехала крыша — но по мне всё нормально», — сказала она.

* — Признан иностранным агентом на территории РФ, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Читайте также:

«Язык не поворачивался»: почему сын Дмитрия Нагиева не мог называть его отцом? Скандалы и судебные тяжбы знаменитого наследника

Увел молодую жену из семьи и сделал пластическую операцию: как сегодня живёт народный артист России Александр Пашутин

Измена мужа, тайный развод с бизнесменом из Армении и дети, поразительно похожие на Киркорова: как сейчас живёт Анастасия Стоцкая
#сша
#пляжи
#дети
#ребёнок
#конфликт
#актёр
#скандал
#отец
Следите за нашими новостями
в удобном формате