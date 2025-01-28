Прожил 17 лет и ушел к другой: ради кого Валдис Пельш оставил жену? Настоящие причины развода телеведущего

Валдис Пельш (Фото: соцсети)
Известный телеведущий Валдис Пельш променял семнадцать лет крепкого брака на союз со Светланой Акимовой. Подробности — в материале «Радио 1».
Счастье было
Нельзя не сказать, что брак Валдиса с первой женой Ольгой был счастливым. Супруги воспитали дочь Эйжену. Девушка попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой дайвер, который совершал погружение у берегов Антарктиды, на тот момент ей было 14,5 лет.
Валдис Пельш (Фото: соцсети)
Между Ольгой и Валдисом никогда не возникало серьёзных конфликтов, причиной расставания стала любовь ведущего к Светлане Акимовой.
До официального развода Валдис уже не жил с первой женой на протяжении долгого времени. Ольга не хотела расторгать с ним брак. Только спустя время бывшие супруги смогли прийти к компромиссу, и Валдис окончательно соединился со своей новой избранницей.
От судьбы не уйдёшь
Светлана и Валдис поженились в 2006 году, они до сих пор вместе, родители четверых детей (дочь Илва и сыновья Михаил, Эйнер и Ивар).
Валдис Пельш с женой Светланой (Фото: соцсети)
Сама Светлана не только следит за домом и воспитывает детей, но и занимается дизайном. Кроме этого, жена Пельша — успешная бизнесвумен. В 2010 году она открыла агентство по подбору домашнего персонала, и ещё основала компанию «МажорДом», которая разрабатывает дизайн формы для домработниц и других работников, поддерживающих порядок в доме, а также осуществляет пошив такой одежды.
Валдис Пельш с женой Светланой и сыном (Фото: соцсети)
Валдис Пельш ни разу не пожалел о том, что он расстался с первой женой и связал жизнь со Светланой.
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