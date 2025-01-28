«Упала в пропасть»: Юлия Гаврилина продемонстрировала храбрость во время отдыха в Тайланде

Юлия Гаврилина (Фото: соцсети)
22-летняя певица и телеведущая Юлия Гаврилина находится в Тайланде, причем девушка оказалась любительницей экстремального отдыха.
В своем аккаунте в соцсети девушка опубликовала видео, на котором видно, как она совершила прыжок со скалы над Тихим океаном. К ней привязали длинный канат и вытолкнули в пропасть. После прыжка со свободным падением Гаврилина раскачивалась над океаном, как маятник. Слышались крики девушки от испуга и восторга.
Но на этом Юлия не остановилась и полетала на вертолете, получив возможность полюбоваться страной с высоты птичьего полета.
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