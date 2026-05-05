«Очень большой недостаток»: Пелагея высказалась о новой музыке
Певица Пелагея поделилась своим взглядом на современную музыкальную индустрию и отметила, что сегодня в песнях всё чаще ощущается нехватка глубины и содержательности. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По её словам, многие современные хиты становятся всё более простыми по структуре и смыслу, а качественного материала становится меньше. Артистка подчеркнула, что, несмотря на активное развитие технологий, включая использование искусственного интеллекта, это не может заменить настоящую эмоциональную и культурную ценность музыки.
Особое внимание Пелагея уделила песням военных лет, назвав их примером настоящей музыкальной глубины. Она считает, что такие композиции несут в себе важную часть культурного наследия и помогают сохранять историческую память.
При этом певица уверена, что даже молодое поколение способно прочувствовать подобные произведения — при условии, что у него есть возможность с ними познакомиться.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России