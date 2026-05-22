«Очень лестно»: Екатерина Волкова ответила на комплименты поклонников

22 мая 2026, 18:52

Екатерина Волкова прокомментировала сравнения с Шэрон Стоун

Екатерина Волкова отреагировала на сравнения с голливудской звездой Шэрон Стоун. В личном блоге актриса призналась, что ей приятно слышать подобные комплименты от поклонников.





По словам Волковой, она восхищается не только внешностью и харизмой Шэрон Стоун, но и её силой характера.





«Мне очень лестно. Шэрон Стоун является примером невероятной воли, помимо красоты, харизмы, элегантности, женственности. Я услышала её историю, когда она вытаскивала себя после инсульта и заново практически училась ходить и говорить. Это, конечно, потрясает и дает надежду, что если ты сильный духом прежде всего, ты все сможешь», — поделилась Екатерина Волкова.