«Очень опасно»: Анна Заворотнюк вспомнила последние минуты перед ДТП с Ксенией Добромиловой
Анна Заворотнюк поделилась личными переживаниями после трагической гибели фотографа и актрисы Ксении Добромиловой, ставшей жертвой ДТП. В своём Telegram-канале она рассказала, что незадолго до происшествия оказалась рядом с местом трагедии и видела женщину.
По словам блогера, она и её спутники не сразу осознали, что на проезжей части находится человек. Ксения Добромилова сидела прямо на дороге, снимая мотоциклистов ради эффектных кадров. Лишь в последний момент они обратили на это внимание и отметили, насколько опасным выглядит такое поведение.
Как стало известно, трагедия произошла во время так называемой «фотоохоты» на байкеров. По предварительным данным, 32-летний мотоциклист не успел вовремя среагировать и совершил наезд. Несмотря на случившееся, водитель выжил и отказался от госпитализации.
