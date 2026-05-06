«Молодец, что достучался»: Сестра Гуфа прокомментировала скандал с блогером
Сестра рэпера Гуфа заявила об урегулировании конфликта с блогером Михаилом
Сестра рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Ольга Долматова, которая работает директором артиста, рассказала, что конфликт с блогером по имени Михаил уладили.
В беседе с Super женщина пояснила, что недопонимание возникло из-за нестабильной связи.
«Были проблемы с интернетом в Москве и Московской области, поэтому и произошёл такой конфуз. Как он сказал, он запишет рилс в ближайшее время. Это была его инициатива, его желание. Абсолютно нормальный человек. На самом деле молодец, что достучался до нас, и мы об этой ситуации узнали, так что всё прекрасно!» — рассказала она.Ранее в Сети появилось видео, где блогер обвинил Гуфа в обмане. Мужчина якобы договорился с представителями рэпера осветить его концерт в Сочи за билеты, но не получил вознаграждения, а представитель артиста полностью перестал выходить на связь.