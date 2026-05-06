«Молодец, что достучался»: Сестра Гуфа прокомментировала скандал с блогером

06 мая 2026, 21:40

Сестра рэпера Гуфа заявила об урегулировании конфликта с блогером Михаилом

Алексей Долматов (Фото: ВКонтакте @guf)

Сестра рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Ольга Долматова, которая работает директором артиста, рассказала, что конфликт с блогером по имени Михаил уладили.





В беседе с Super женщина пояснила, что недопонимание возникло из-за нестабильной связи.

«Были проблемы с интернетом в Москве и Московской области, поэтому и произошёл такой конфуз. Как он сказал, он запишет рилс в ближайшее время. Это была его инициатива, его желание. Абсолютно нормальный человек. На самом деле молодец, что достучался до нас, и мы об этой ситуации узнали, так что всё прекрасно!» — рассказала она.