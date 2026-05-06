Голливуд отметил проект Сарика Андреасяна: «Война и мир» претендует на награду
Будущая экранизация романа «Война и мир», над которой работает Сарик Андреасян, уже привлекла внимание международной индустрии. Об этом режиссёр сообщил в своём блоге.
Фильм, премьера которого намечена на следующий год, получил номинацию на Golden Trailer Awards 2026 в категории «Лучший иностранный постер». О достижении режиссёр сообщил в социальных сетях.
Ранее Сарик Андреасян раскрыл детали кастинга, отметив, что роль Элен Курагиной исполнит его супруга Лиза Моряк. По его словам, в новой интерпретации героиня предстанет не просто антагонисткой Наташи Ростовой, а более сложным и многогранным образом, отражающим дух своей эпохи.
Стоит отметить, что творческий союз режиссёра и актрисы нередко вызывает обсуждения. Сарик Андреасян не раз подвергался критике за то, что регулярно приглашает супругу в свои проекты. Однако сами они относятся к этому спокойно и с юмором. Недавно Лиза Моряк даже иронично прокомментировала вопрос о том, можно ли считать их брак «расчётливым».
