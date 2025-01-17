«Одиночество и смерть»: Психоаналитик раскрыла, на что обрекает себя Филипп Киркоров

Мать народного артиста России Филиппа Киркорова ушла из жизни в 1994 году из-за онкологии. Ее смерть стала большим ударом для короля эстрады. Певец до сих пор вспоминает мать и не может смириться с ее потерей, об этом он сообщил в своем личном блоге.