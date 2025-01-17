«Одиночество и смерть»: Психоаналитик раскрыла, на что обрекает себя Филипп Киркоров

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Мать народного артиста России Филиппа Киркорова ушла из жизни в 1994 году из-за онкологии. Ее смерть стала большим ударом для короля эстрады. Певец до сих пор вспоминает мать и не может смириться с ее потерей, об этом он сообщил в своем личном блоге.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что откровенное признание Филиппа Киркорова о матери имеет определенную театральность.
По словам эксперта, Филипп Киркоров осознанно выбрал гордое одиночество, потому что не смог смириться с исключительностью матери, как и не смог прожить боль от ее потери.
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«Я предполагаю, что это связано с тем, что в его жизнь не пришла женщина подобного веса и подобной значимости. Он скучает по такой женщине, нуждается в ней, не готов мириться с той, которая не будет уравнена с достоинствами его матери. И в результате он этим поиском обрекает себя на мужское одиночество, потому что это абсолютная парадоксальная задача, которая приведет только к смерти», — объяснила психоаналитик.
По словам эксперта, Филипп Киркоров осознанно выбрал гордое одиночество, потому что не смог смириться с исключительностью матери, как и не смог прожить боль от ее потери.
«У него произошло «застревание в горе»: он не отпускает горе и намеренно выбирает оставаться в нем. Он не может попрощаться навсегда с мертвой матерью и не находит ей достойную замену среди живых», — заключила Смолярчук.
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Анастасия Бондарева