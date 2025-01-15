«Годами носил рога»: признание Киркорова о браке с Пугачевой и как она увела Галкина* накануне свадьбы с молодой актрисой

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Филипп Киркоров представил неожиданную версию своих отношений с Аллой Пугачевой в последние годы их брака. Певец заявил, что на протяжении четырех лет терпел предательство супруги и молодого артиста, который стремился занять его место. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Признания Киркорова о браке с Пугачевой
В эфире проекта «Новые русские сенсации» на канале НТВ Филипп Киркоров рассказал, что Максим Галкин* ухаживал за Аллой Пугачевой еще в то время, когда они состояли в браке.
«Максим Галкин* начал ухаживать за ней, и она поддалась этим ухаживаниям. Я понимал, что являюсь рогоносцем все эти четыре года. Это было крайне неприятно. Вся наша красивая сказка в одно мгновение закончилась».
Напомним, Киркоров стал четвертым супругом Примадонны. На тот момент ее отношения с Сергеем Челобановым, который также находился в числе её фаворитов, исчерпали себя: он был слишком независим и увлекался запрещенными веществами. В декабре 1993 года Филипп сделал Алле предложение, и она согласилась. Через месяц они зарегистрировали брак.
Алла Пугачёва с Максимом Галкиным* (Фото: социальные сети)
Спустя годы Пугачёва скажет о нём:
«Всю жизнь не любила такой тип людей и их поступков, мне вообще ничего в нём не нравилось, и сейчас тоже. Не знаю, что со мной тогда было…».
Семейная жизнь Пугачева и Галкина*
Молодой юморист и певица встретились на музыкальном фестивале «Славянский базар». В то время Примадонна ещё была замужем за Филиппом Киркоровым, а Максим* ухаживал за Анастасией Чернобровиной.
«С ним действительно всегда было очень легко. Мы всегда были рядом. Вот это очень важно. Когда он позволяет быть женщиной рядом, а я позволяю ему вести себя как мужчина», — говорила о бывшем возлюбленном Анастасия.
Галкин* оказывал красивые знаки внимания Чернобровиной — дарил цветы и ювелирные украшения, приглашал в рестораны. Свидетели тех отношений утверждают: юморист был по-настоящему влюблен и даже думал о том, чтобы предложить Анастасии руку и сердце. Но тут появилась она — Примадонна.
Как вспоминала сама Чернобровина, все произошло на праздничном концерте, приуроченном ко Дню милиции. Алла Борисовна заглянула в её гримерку и начала активно интересоваться их с Максимом* отношениями. Анастасия была настолько поражена вниманием суперзвезды, что не смогла толком ответить на её вопросы. Вскоре после этого в прессе начали обсуждать роман Пугачевой и Галкина*.
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* — внесен в реестр иностранных агентов в России
Анастасия Хохлова