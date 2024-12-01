«Потому что я папа»: Филипп Киркоров объявил о новом отцовстве и раскрыл связь с Мариной Федункив, родившей первенца в 53 года

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)
29 ноября в кинотеатре «Художественный» прошла презентация нового клипа короля российской эстрады. Среди гостей на мероприятии присутствовали Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Валерия и Иосиф Пригожин, Игорь Крутой и другие. В череде звездных лиц была замечена Марина Федункив, которая месяц назад родила первенца.
Раскрыт очередной секрет Федункив
Филипп Киркоров появился перерд журналистами в обществе новоиспеченной мамы Федункив. Он пошутил, что ему все надоели с вопросами, поздравил ли он ее с рождением сына. Актриса поддержала Филиппа, со смехом намекнув, что папа он.
«Да! Может, потому что я папа крестный. Все вопросы только о тебе», — ответил Киркоров.
Таким образом, он дал понять как прессе, так и своим поклонникам, что крестил сына 53-летней Марины Федункив.
Марина Федункив (Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)
Тайная беременность звезды шоу Comedy Woman
Еще в августе 2024 года журналисты писали о беременности Марины Федункив. Но актриса тщательно скрывала свое интересное положение, доказательств беременности СМИ так и не нашли. Представители артистки вообще отрицали факт беременности звезды. Поэтому рождение ребенка 53-летней Мариной Федункив было шоком для публики.
Больше месяца скрывала рождение и пол ребенка
Новый член семьи Федункив появился на свет еще в октябре и только 21 ноября звезда юмористических шоу поделилась новостью с публикой. Актриса также рассказала, что родила самостоятельно и не обращалась к услугам суррогатной матери. Федункив отметила, что роды состоялись в России и ее муж был рядом в этот важный момент.
Марина Федункив не собирается приостанавливать свою карьеру из-за рождения ребенка, но намерена более тщательно подходить к выбору проектов. Артистка уже начала посещать светские мероприятия несмотря на то, что сама кормит новорожденного грудью. Поэтому поклонники звезды могут смело надеяться на скорое возвращение любимой артистки на экраны TV.
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