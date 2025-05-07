Одинок и много работает: Лера Кудрявцева рассказала о личной жизни сына

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @leratv)
Лера Кудрявцева рассказала, что ее 35-летний сын Жан одинок и работает на ТВ, передает «7Дней.ru».
35-летний сын известной телеведущей работает вместе с ней на НТВ и одинок. Недавно Жан расстался с матерью 7-летнего ребенка.
Теперь Лера хочет найти ему новую возлюбленную. Звезда пошутила, что готова разместить его контакты в социальной сети, чтобы девушки с ним пообщались.
Лера родила Жана от барабанщика группы «Ласковый май» в 1990 году.
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*Запрещен в РФ
Теперь Лера хочет найти ему новую возлюбленную. Звезда пошутила, что готова разместить его контакты в социальной сети, чтобы девушки с ним пообщались.
Лера родила Жана от барабанщика группы «Ласковый май» в 1990 году.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова