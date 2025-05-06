Лера Кудрявцева пожаловалась на лишний вес

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @leratv)
Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась, что поправилась. Звезда телеканала НТВ сообщила о прибавке в шесть килограмм.
Увеличение веса связано с состоянием здоровья. Прошлой зимой Кудрявцева получила тяжелую травму ноги. В ходе репетиции Лера упала. У нее диагностировали перелом ноги и разрыв крестообразных связок колена. Телеведущей сделали операцию. Длительное восстановление с необходимостью три месяца провести в постели привели к увеличению веса.
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«Лежала три месяца, жрала как свинья и поправилась сильно... Мало хожу и худым селедкам завидую»,— отметила Кудрявцева.Кудрявцева воспитывает дочь Машу, которая родилась в 2018 году в браке телеведущей с хоккеистом Игорем Макаровым. Ранее сообщалось, что супруг Леры имеет проблемы с алкоголем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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