«Я была в аду»: Лера Кудрявцева рассказала, на что пошла ради Сергея Лазарева в шоу «Маска»

Лера Кудрявцева (фото: Instagram* @leratv)
Лера Кудрявцева снялась в спецвыпуске шоу «Маска». 53-летняя телеведущая показала закулисье музыкального проекта и поделилась впечатлениями.
Спецвыпуск шоу был посвящён Сергею Лазареву, который одержал победу в четвёртом сезоне проекта, разделив первое место с Димой Биланом.
Кудрявцева вышла на сцену первой в костюме Lazerboy и исполнила одноимённый трек Лазарева. Сергей не сразу узнал подругу, подумав, что это Ани Лорак или Анита Цой.
После выступления Кудрявцева рассказала о костюме Lazerboy. Артистка словами «Я была в аду» призналась, что в этом многослойном костюме ей было очень неудобно.
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*запрещён в РФ
Кудрявцева вышла на сцену первой в костюме Lazerboy и исполнила одноимённый трек Лазарева. Сергей не сразу узнал подругу, подумав, что это Ани Лорак или Анита Цой.
«Только не ты!» – заявил певец, всё-таки узнав Леру, и рассмеялся. «На что я только не иду ради тебя, Лазарев», – заявил в ответ Кудрявцева.Лазарев признался, что его сбила с толку сторис, которую Лера опубликовала перед съёмками. Певец был уверен, что сейчас телеведущая находится на съёмках совершенно другой программы. В ответ Кудрявцева призналась, что сделала это намеренно.
«Серёнь, я тебя очень люблю, мы дружим больше 20 лет. Я тебя обожаю как человека, как профессионала, как друга. Я тебя уважаю и боготворю, извини, что испортила вечер с самого начала», – пошутила телезвезда.После Лера присоединилась к Сергею за столом жюри, и они стали вместе отгадывать следующие маски. Самым трогательным оказалось выступление Ангела, за которым скрывалась мама певца. Лазарев расчувствовался до слёз.
После выступления Кудрявцева рассказала о костюме Lazerboy. Артистка словами «Я была в аду» призналась, что в этом многослойном костюме ей было очень неудобно.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова