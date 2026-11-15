«Официально»: Ирина Круг высказалась о возможности четвертого замужества

15 ноября 2026, 13:46

Певица Ирина Круг больше не собирается замуж официально

Ирина Круг (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Певица Ирина Круг на концерте «Э-эхх, разгуляй!» категорически заявила, что больше не вступит в официальный брак. Об этом пишет «Пятый канал».





Ирина Круг трижды связывала себя узами брака: первым мужем был зубной техник Алексей, вторым — легендарный шансонье Михаил Круг, третьим — предприниматель Сергей Белоусов. С последним певица развелась в 2020 году.





«Официально точно нет, никогда уже», — подчеркнула артистка «Пятому каналу», с улыбкой оговорившись, что гипотетически это возможно, но тут же отшутилась.