Угрозы ножом от мужа-наркомана, подозрения в заказе убийства шансонье и предательство во втором браке: как Ирина Круг нашла себя на сцене?
Певице, известной миллионам поклонников по пронзительным хитам «Тебе моя последняя любовь», «Королева» и «Букет из белых роз», Ирине Круг 29 марта исполняется 50 лет. Эта артистка прошла долгий путь: от челябинской официантки, спасавшейся от мужа-наркомана с маленькой дочерью на руках, до статуса хранительницы наследия легендарного шансонье и состоявшейся певицы. О жизни и творчестве любимой женщины Михаила Круга читайте в материале «Радио 1».
Ранние годыИстория Ирины Круг (в девичестве Глазко) началась не в столичных огнях рампы, а в суровом индустриальном Челябинске, где она появилась на свет 29 марта 1976 года в семье офицера и чертёжницы. С ранних лет яркая и статная красавица грезила сценой или фигурным катанием, однако судьба распорядилась иначе. В 18 лет она выскочила замуж за школьного приятеля, надеясь обрести тихое семейное счастье, но реальность обернулась кошмаром. Муж, талантливый зубной техник, пристрастился к запрещённым препаратам, стал агрессивным, и однажды над головой Ирины занес нож.
Спасением стало бегство. Оставшись с маленькой дочерью Мариной на руках, Ирина пошла работать официанткой в фешенебельный ресторан «Малахит». Именно там, в конце 1990-х, в круговороте банкетов и заказов, произошла встреча, перевернувшая её жизнь. На гастроли в город приехал Михаил Круг. Знаменитый шансонье, славившийся своей требовательностью, обратил внимание на статную официантку, сумевшую идеально обслужить его без единой ошибки.
Михаил, который после развода с первой женой поклялся больше никогда не жениться, предложил Ирине работу костюмером. Позже выяснилось, что такой должности в его коллективе просто не существовало: артист выдумал её, чтобы забрать девушку с собой. Год он присматривался к ней, проверял на честность, специально оставляя в карманах пиджаков крупные суммы денег. Ирина возвращала каждую копейку, и это окончательно покорило сердце короля шансона. В 2001 году они поженились, а в мае 2002-го у пары родился долгожданный сын Александр.
Гибель мужа и слухи о причастностиИдиллия рухнула в одночасье. В ночь на 1 июля 2002 года в дом Круга в Твери ворвались грабители. Ирина до сих пор с содроганием вспоминает ту ночь. В интервью Ксении Собчак она призналась:
«Мы же не закрывали дверь. Я всегда была одна. Я его предупреждала как раз об этом, но он мне говорил: «Кто меня тронет? Я же для них пою».
Преступники, проникли в дом заранее и ждали на третьем этаже. Ирине удалось выбежать к соседям и поднять тревогу, но Михаил получил смертельные ранения. Ей тогда было всего 26 лет. Вдова осталась одна с тремя детьми: маленьким Сашей, дочерью Мариной и сыном Михаила от первого брака Дмитрием .
Однако трагедия породила не только горе, но и грязные слухи. Долгое время ходили сплетни о её причастности к убийству мужа. В программе «Судьба человека» Ирина Круг откровенно рассказала, как её подозревали даже правоохранители.
«Ко мне приезжал их главный, Александр Иванович, спрашивал, на кого я думаю. Я тогда не знала, что он и есть заказчик. Узнала намного позже», — цитирует певицу WomanHit.ru.
Особенно болезненными были слухи, связывающие её с убийцами из-за путаницы с фамилиями.
«В Твери жили два однофамильца Веселовых, и вот тот, второй, был друг семьи. Отсюда и поползли сплетни», — рассказала Ирина, отметив, что подобные обвинения вызывают у неё лишь смех, хотя в первый год после гибели мужа она была вынуждена ходить с охраной, боясь за свою жизнь как свидетеля.
Стать певицей в память о муже
После осознания своего положения у Ирины возникли вопросы как жить дальше, чем зарабатывать на жизнь? Музыкант Леонид Телешев посоветовал вдове продолжить дело мужа и стать певицей. Она последовала этому совету, выбрав себе псевдоним, аналогичный тому, который использовал Михаил, и стала известной как Ирина Круг.
Творческий путь певицы развивался стремительно. В 2004 году она выпустила свой первый альбом, назвав его «Первая осень разлуки», а в 2005 году певица была удостоена премии «Шансон года». Альбом «Букет из белых роз», созданный совместно с Виктором Королёвым, получил признание у слушателей.
«Тогда я даже наполовину не понимала, насколько серьезная эта работа – быть артистом, записывать альбомы. Очень жаль, что в детстве родители не отдали меня в музыкальную школу, что музыкальные способности раскрылись так поздно и при таких горьких обстоятельствах», – цитирует слова артистки radioshanson.ru.
Спустя год после выхода дебютного альбома Ирина Круг представила публике свой второй альбом под названием «Тебе, моя последняя любовь». В этот раз она сотрудничала с Вадимом Цыгановым, который выступил в роли продюсера. На данный момент в творческой карьере Ирины Круг семь альбомов и множество клипов. Она активно гастролирует и выступает на концертах.
Новая жизнь
Личная жизнь Ирины после гибели Михаила долгое время оставалась закрытой темой. В 2006 году она вышла замуж за тверского предпринимателя Сергея Белоусова. Этот брак продлился 14 лет и принёс ей ещё одного сына — Андрея, родившегося в 2013 году. Однако и этот союз распался. Ирина приняла решение о разводе, заявив о предательстве и измене, хотя, по её словам, они с экс-супругом сохранили дружеские отношения.
Сегодня всё внимание певицы сосредоточено на детях и внуках. Её старшая дочь Марина, получившая экономическое образование, стала успешной бизнес-леди и предпочитает вести закрытый образ жизни. В 2021 году она подарила Ирине статус бабушки, родив дочь Вику.
Особое место в жизни артистки занимает младший сын Александр, который поразительно похож на отца голосом и внешностью. В конце 2025 года 23-летний Александр женился на стилисте Ульяне Сытиновой, с которой познакомился на программе «Давай поженимся!». Ирина была рада выбору сына и старается не вмешиваться в молодую семью, помня о собственном непростом опыте общения со свекровями. Однако один момент вызвал у певицы искреннее недоумение — брачный договор, который заключили молодожёны.
«Я немножко против, потому что нужно доверять друг другу. Мне так обидны подобные вещи. Ведь я всю жизнь жила — и у меня не было брачных договоров. Единственное, что перед разводом мы его сделали, чтобы легче было развестись. Мне, как женщине, не хотелось бы принимать брачный договор», — цитирует Ирину издание «СтарХит».
Певица сейчасНесмотря на пережитые потрясения, Ирина Круг продолжает блистать на сцене. Свой 50-летний юбилей 29 марта 2026 года она отметит грандиозной премьерой. В день рождения певицы в петербургском БКЗ «Октябрьский» стартует её новая программа «Юбилейный концерт», которую она открывает вместе с сыном Александром.
Сегодня Ирина Круг — это не просто вдова великого шансонье, а самостоятельная звезда, многократная обладательница премии «Шансон года». Её история — это история женщины, сумевшей выстоять под самыми страшными ударами судьбы, сохранить честное имя и найти своё счастье в детях и творчестве.