28 марта 2026, 16:50

Ирина Круг (Фото: Instagram*@irinakrug)

Певице, известной миллионам поклонников по пронзительным хитам «Тебе моя последняя любовь», «Королева» и «Букет из белых роз», Ирине Круг 29 марта исполняется 50 лет. Эта артистка прошла долгий путь: от челябинской официантки, спасавшейся от мужа-наркомана с маленькой дочерью на руках, до статуса хранительницы наследия легендарного шансонье и состоявшейся певицы. О жизни и творчестве любимой женщины Михаила Круга читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Гибель мужа и слухи о причастности Стать певицей в память о муже Новая жизнь Певица сейчас



Ранние годы

Гибель мужа и слухи о причастности

«Мы же не закрывали дверь. Я всегда была одна. Я его предупреждала как раз об этом, но он мне говорил: «Кто меня тронет? Я же для них пою».

«Ко мне приезжал их главный, Александр Иванович, спрашивал, на кого я думаю. Я тогда не знала, что он и есть заказчик. Узнала намного позже», — цитирует певицу WomanHit.ru.

«В Твери жили два однофамильца Веселовых, и вот тот, второй, был друг семьи. Отсюда и поползли сплетни», — рассказала Ирина, отметив, что подобные обвинения вызывают у неё лишь смех, хотя в первый год после гибели мужа она была вынуждена ходить с охраной, боясь за свою жизнь как свидетеля.

Стать певицей в память о муже

«Тогда я даже наполовину не понимала, насколько серьезная эта работа – быть артистом, записывать альбомы. Очень жаль, что в детстве родители не отдали меня в музыкальную школу, что музыкальные способности раскрылись так поздно и при таких горьких обстоятельствах», – цитирует слова артистки radioshanson.ru.

Новая жизнь

«Я немножко против, потому что нужно доверять друг другу. Мне так обидны подобные вещи. Ведь я всю жизнь жила — и у меня не было брачных договоров. Единственное, что перед разводом мы его сделали, чтобы легче было развестись. Мне, как женщине, не хотелось бы принимать брачный договор», — цитирует Ирину издание «СтарХит».

Певица сейчас