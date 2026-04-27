Ирина Круг намекнула на возможное воссоединение с бизнесменом Белоусовым
Певица Ирина Круг призналась, что жалеет о разводе с бизнесменом Сергеем Белоусовым. Пара рассталась шесть лет назад.
По информации издания «Звездач», экс‑супруги сохранили теплое общение, а артистка не исключает возможности воссоединения. Ирина считает, что приняла решение о разводе слишком поспешно под влиянием эмоций.
«Нужно было найти какие‑то пути, где‑то простить. Поспешила из‑за своих эмоций, потому что я овен», — поделилась Круг.О близких отношениях бывших супругов говорит и недавний жест бизнесмена. На юбилей он преподнес певице дорогостоящие серьги. По мнению Ирины, такой подарок выходит за рамки обычной дружеской поддержки.