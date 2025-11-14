«Огород» в квартире обернулся сроком: рэпера Obe1Kanobe отправили в колонию на 8 лет

14 ноября 2025, 11:51

Рэпер Obe1Kanobe получил 8 лет тюрьмы за домашнюю плантацию марихуаны

Obe1Kanobe (Фото: Instagram* / @obe1kanobe_hf)

Рэпер Obe1Kanobe (настоящее имя — Никита Вартиков) получил восемь лет лишения свободы за выращивание марихуаны у себя дома. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Московской области.