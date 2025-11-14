«Огород» в квартире обернулся сроком: рэпера Obe1Kanobe отправили в колонию на 8 лет
Рэпер Obe1Kanobe (настоящее имя — Никита Вартиков) получил восемь лет лишения свободы за выращивание марихуаны у себя дома. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Московской области.
Плантацию он обустроил в арендованной квартире в посёлке Совхоз имени Ленина в Подмосковье и хранил выращенный запрещённый урожай, собираясь заниматься его продажей.
Артиста задержали в марте: при обыске силовики обнаружили около килограмма наркотического вещества. Во время разбирательства Вартиков утверждал, что марихуану употреблял для борьбы с бессонницей.
Прокурор добивался 11 лет заключения, однако суд назначил восемь. Срок рэпер будет отбывать в колонии строгого режима.
