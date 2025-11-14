Дочь певицы Славы получила главную роль океанолога в бразильском сериале

14 ноября 2025, 11:30

Дочь Славы пригласили в новый проект бразильской киностудии Globo

Слава с дочерью Александрой Морозовой (Фото: Instagram* / @sasha.moroozovaaa)

После яркого участия в реалити-шоу «Выживалити. Наследники» Александра Морозова, дочь певицы Славы, получила неожиданное предложение от крупнейшей бразильской киностудии Globo — ей доверили одну из центральных ролей в новом сериале. Об этом девушка рассказала в интервью MK.ru.





Проект посвящён истории пассажиров круизного лайнера, потерпевшего крушение. Оказавшись на необитаемом острове, герои пытаются выжить и постепенно раскрывают тайны своей прошлой жизни. Александра сыграет Лизу — молодого океанолога, чьи знания помогают группе справляться с испытаниями.





«Это очень интересный поворот в моей карьере. У меня есть опыт работы в отечественном кино и сериальном производстве. Но я всегда мечтала попробовать себя в международном проекте, и «Выживалити» стал для меня не только испытанием, но и трамплином к такой возможности. Теперь я с нетерпением жду погружения в новую культуру и работу с бразильскими коллегами», — поделилась Морозова.