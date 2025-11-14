Депутат Иванов: Дмитрий Дибров принадлежит к движению свингеров

14 ноября 2025, 10:58

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Депутат Брянской областной думы и председатель общества «Россия православная» Михаил Иванов заявил, что телеведущий Дмитрий Дибров может принадлежать к движению свингеров. Об этом он сообщил в комментарии изданию «Абзац».





Поводом для высказываний стала распространившаяся в соцсетях видеозапись, на которой мужчина, похожий на Диброва, выходит из автомобиля с обнажённым половым органом и прикасается к нему. По данным ряда СМИ, инцидент произошёл перед закрытой секс-вечеринкой. Сам Дибров ситуацию пока публично не комментировал.



Иванов резко осудил попытки оправдать увиденное, заявив, что подобные явления несут угрозу традиционным ценностям.





«Дибров, по сути, может являться идеологом так называемого свингерства. У меня возникает закономерный вопрос: почему необходимо выставлять подобные отношения напоказ, создавая подобие сект?», — сказал депутат.

«Когда он говорит о свободе и раскрепощении, на самом деле речь идет о деструктивном влиянии, которое размывает понятия семьи, верности и любви», — сказал политик.