«Оказалась подготовленной»: Тина Канделаки призналась, что её похищали как невесту

02 июля 2026, 11:13

Ведущую Тину Канделаки похищали в качестве невесты в Грузии

Тина Канделаки (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Тина Канделаки сделала неожиданное признание о пережитом в молодости инциденте. Знаменитая телеведущая рассказала, что в юности столкнулась с древней кавказской традицией умыкания невесты.





По словам Канделаки, её похитили прямо из стен института, однако планы незадачливого жениха разрушились почти мгновенно. Импульсивный порыв обернулся для мужчины настоящим кошмаром: «кавказская пленница» наотрез отказалась мириться со своей участью.





«Приезжаем в деревню - оттуда уже возвращаемся мужем и женой. Но я оказалась крайне подготовленной. Не то, что бы я знала статью, которая грозила за похищение, но так как я не была готова оставаться, я устроила «вырванные годы» и заставила себя вернуть. Меня вернули», — сказала теледива в эфире программы «Вопросы звёздам».