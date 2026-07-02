«Оказалась подготовленной»: Тина Канделаки призналась, что её похищали как невесту
Ведущую Тину Канделаки похищали в качестве невесты в Грузии
Тина Канделаки сделала неожиданное признание о пережитом в молодости инциденте. Знаменитая телеведущая рассказала, что в юности столкнулась с древней кавказской традицией умыкания невесты.
По словам Канделаки, её похитили прямо из стен института, однако планы незадачливого жениха разрушились почти мгновенно. Импульсивный порыв обернулся для мужчины настоящим кошмаром: «кавказская пленница» наотрез отказалась мириться со своей участью.
«Приезжаем в деревню - оттуда уже возвращаемся мужем и женой. Но я оказалась крайне подготовленной. Не то, что бы я знала статью, которая грозила за похищение, но так как я не была готова оставаться, я устроила «вырванные годы» и заставила себя вернуть. Меня вернули», — сказала теледива в эфире программы «Вопросы звёздам».Напомним, что личная жизнь Тины Канделаки складывалась следующим образом. Её первым избранником стал бизнесмен Андрей Кондрахин. Этот брак, заключённый в 1998 году, продлился 12 лет. В союзе родились двое детей — дочь Мелания и сын Леонтий.
Второй раз звезда вышла замуж в 2015 году за Василия Бровко, который на сегодняшний день занимает пост директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех». А в конце 2023 года Канделаки подтвердила, что стала многодетной матерью, намекнув поклонникам на пополнение в семье и рождение младшего сына.