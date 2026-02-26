Тина Канделаки ответила Ксении Бородиной на обвинения в «грязном хайпе»

26 февраля 2026, 19:44

Тина Канделаки прокомментировала скандал вокруг шоу и участия Николая Сердюкова

Тина Канделаки (Фото: Instagram* / @tina_kandelaki)

Тина Канделаки прокомментировала претензии Ксении Бородиной, которая ранее заявила, что на шоу якобы пытались намеренно столкнуть Николая Сердюкова и Курбана Омарова ради скандала и резонанса. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





По словам Канделаки, у телеканала не было цели создавать конфликтные ситуации ради хайпа, а участие в любом реалити-проекте является добровольным и осознанным решением самих участников. Она подчеркнула, что лично не обсуждала этот вопрос с супругой Сердюкова и никакой прямой коммуникации между ними не происходило.





«В этой ситуации никакого личного общения между мной и супругой Николая Сердюкова не было. А вот Николай действительно сам подошёл ко мне на закрытом мероприятии и выразил своё сожаление о том, что произошло. Я в свою очередь его успокоила, сказав, что ничего страшного, ведь у нас будет ещё много других реалити, в которых он сможет принять участие», — подчеркнула она.