«Ты как сама Земля»: Ляйсан Утяшева поздравила Тину Канделаки с 50-летием

Тина Канделаки (Фото: Telegram @tikandelaki)

10 ноября Тине Канделаки исполняется 50 лет. Фигуристка и телеведущая Ляйсан Утяшева поздравила именинницу в своём блоге.



Канделаки занимает пост генерального продюсера телеканала ТНТ и входит в число самых влиятельных женщин в российской телеиндустрии. Утяшева с восхищением выразила поздравления телеведущей.

«Ты как сама Земля: сильная, щедрая, живая. В тебе удивительным образом соединятся амбиции и мудрость, огонь и нежность», — написала спортсменка.
Утяшева пожелала, чтобы силы юбилярши приумножились, а сердце оставалось мягким. Режиссёр Сарик Андреасян тоже поздравил Канделаки. Он назвал её «суперначальницей» и самой прекрасной женщиной.

Ольга Щелокова

