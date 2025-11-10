«Ты как сама Земля»: Ляйсан Утяшева поздравила Тину Канделаки с 50-летием

10 ноября 2025, 19:20

Фигуристка Ляйсан Утяшева поздравила телеведущую Тину Канделаки с 50-летием

Тина Канделаки (Фото: Telegram @tikandelaki)

10 ноября Тине Канделаки исполняется 50 лет. Фигуристка и телеведущая Ляйсан Утяшева поздравила именинницу в своём блоге.





Канделаки занимает пост генерального продюсера телеканала ТНТ и входит в число самых влиятельных женщин в российской телеиндустрии. Утяшева с восхищением выразила поздравления телеведущей.

«Ты как сама Земля: сильная, щедрая, живая. В тебе удивительным образом соединятся амбиции и мудрость, огонь и нежность», — написала спортсменка.

