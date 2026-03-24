Собчак не смогла вылететь в Италию из-за отравления

24 марта 2026, 19:17

Поездка Собчак в Милан дважды сорвалась из-за поломки самолета и отравления

Ксения Собчак (Фото: Телеграм/ksbchk)

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не смогла вылететь в Милан из-за череды препятствий. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram*.





Собчак собиралась отправиться на презентацию бренда BVLGARI. Первая поездка сорвалась из-за поломки самолета, а билеты на альтернативные рейсы оказались распроданы. На следующий день она планировала вылететь снова, но вечером отравилась.

«Мое путешествие сократилось до туалета и обратно», — написала Собчак, добавив, что пока остается дома.