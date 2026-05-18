Оксана Акиньшина и Данила Козловский стали родителями
Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина сообщили о рождении сына
Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина сообщили в соцсетях о рождении ребенка. У влюбленных родился мальчик, которого они назвали Лео.
«Спасибо, Оксана, за это чудо, за эти руки, которым можно теперь обхватить небо. 06.05.2026. Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир!» — подписал опубликованные в личном блоге снимки Козловский.
Для Акиньшиной мальчик стал четвёртым ребёнком. Первого сына, Филиппа, она родила от Дмитрия Литвинова. Сейчас ему 16 лет. В 2013 году у актрисы родился Константин от кинопродюсера Арчила Геловани, а в 2017 году на свет появилась дочь Эмми. В 2018 году Акиньшина объявила о разводе с мужем, но через несколько месяцев сообщила, что они преодолели кризис и остались вместе. Однако через год их брак распался, и последующие годы они решали вопросы через суд. У Козловского есть дочь Ода Валентина от Ольги Зуевой.