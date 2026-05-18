Задумалась о российском гражданстве после разговора с Иваном Ургантом: жизнь и творчество звезды «Дикого ангела» Наталии Орейро. Где она сейчас?
Наталия Орейро — одна из самых узнаваемых латиноамериканских актрис и певиц в мире. Уругвайская звезда покорила международную аудиторию после выхода культового сериала «Дикий ангел», а в России превратилась в настоящего народного кумира. 19 мая Наталии Орейро исполняется 49 лет. Подробнее о ее карьере, семье, отношении к России и жизни сегодня — в материале «Радио 1».
Биография Наталии Орейро и первые шаги к славеНаталия Орейро родилась в мае 1977 года в Монтевидео. В семье уже подрастала старшая дочь Адриана. Отец будущей звезды Карлос Альберто Орейро сначала работал продавцом в магазине, а позднее занялся собственным бизнесом. Мать Наталии, Мабель Иглесиас, трудилась парикмахером и посвящала много времени воспитанию детей.
Творческие способности девочки проявились очень рано. Когда Наталии исполнилось восемь лет, мать отвела ее в театральный кружок. Уже к 12 годам юная Орейро начала сниматься в рекламе. За два года она появилась почти в трех десятках роликов для крупных международных брендов, среди которых Pepsi, Coca-Cola и Johnson & Johnson.
В 1991 году Наталия сумела пройти масштабный кастинг среди девушек из разных стран Латинской Америки. Организаторы доверили ей сопровождать бразильскую телезвезду Шушу во время международного тура. Заработанные средства Орейро тратила на перелеты в Буэнос-Айрес, где регулярно посещала кинопробы. Уже тогда девушка мечтала о карьере актрисы и настойчиво шла к этой цели.
Как Наталия Орейро начала актерскую карьеруПервые шаги в кино Наталия сделала в 1993 году. Тогда ей предложили эпизодическую роль в сериале «Высокая комедия». Однако проект так и не появился на экранах. В тот же период завершился контракт Орейро с Шушей, после чего девушка полностью сосредоточилась на актерской карьере.
Настоящий прорыв произошел во время кастинга сериала «Непокорное сердце». Создатели проекта заметили 16-летнюю актрису и доверили ей роль в многосерийной ленте. Именно эта работа стала отправной точкой в профессиональной биографии Орейро. После выхода проекта предложения от продюсеров начали поступать одно за другим.
«Дикий ангел» и мировая популярность Наталии ОрейроГлавный успех пришел к актрисе в 1998 году, когда стартовал сериал «Дикий ангел». Проект превратил Наталию Орейро в мировую знаменитость. Артистка исполнила роль сироты Милагрос по прозвищу Чолито и активно участвовала в создании образа героини. Орейро работала над сценарием и предлагала идеи для развития персонажа.
Сериал приобрел колоссальную популярность не только в Аргентине, но и далеко за ее пределами. В России «Дикий ангел» неоднократно показывали по телевидению, а в 2021 году проект вновь вышел в эфир на канале «Суббота!». Наталия Орейро и ее партнер по съемкам Факундо Арана стали кумирами миллионов зрителей по обе стороны океана. Позднее Арана признавался, что до эпохи интернета даже не представлял, насколько огромной оказалась международная армия поклонников мелодрамы.
После успеха «Дикого ангела» Наталия продолжила активно сниматься в кино и сериалах различных жанров. Среди ее работ появились и зарубежные проекты. Одним из самых заметных стала российская картина «В ритме танго», сценарий которой создатели специально адаптировали под Орейро.
Фильмы и сериалы Наталии ОрейроВ разные годы Наталия Орейро появлялась в десятках популярных проектов:
- 1995 — «Нежная Ана»;
- 1996 — «Модели 90-60-90»;
- 1997 — «Богатые и знаменитые»; «Аргентинец в Нью-Йорке»;
- 1998 — «Дикий ангел»;
- 2006 — «Ты — моя жизнь»;
- 2011 — «Подпольное детство»;
- 2012 — «Только ты»;
- 2016 — «Красный перец»; «Я — Джильда», «Не жалею об этой любви»;
- 2022 — «Святая Эвита»; «Йоси, раскаявшийся шпион»;
- 2023 — «Любовь до последнего»;
- 2024 — «Лагерь с мамой»;
- 2025 — «Женщина в очереди».
Музыкальная карьера Наталии ОрейроМузыкой Орейро начала заниматься одновременно со съемками в кино. В 1998 году для фильма «Аргентинец в Нью-Йорке» она записала композицию Que Si, Que Si. Позднее песня вошла в дебютный альбом певицы Natalia Oreiro, выпущенный в 1999 году.
Настоящими хитами стали композиции Cambio Dolor и Me Muero De Amor. Первая прозвучала в заставке сериала «Дикий ангел», а вторая превратилась в музыкальную тему главных героев. Альбом быстро получил статус золотого. В 2000 году певица представила второй диск Tu Veneno («Твой яд»), после чего отправилась в международный гастрольный тур.
Уже в 2002 году Орейро выпустила третий альбом «Турмалина». Концепция пластинки строилась вокруг образа супергероини, которая спасает планету от экологической катастрофы. Альбом также оказался коммерчески успешным. В 2016 году Наталия порадовала поклонников ремиксом композиции Corazon Valiente («Храброе сердце»). Среди собственных песен артистка особенно выделяет трек Como Te Olvido из альбома «Твой яд».
Весной 2021 года Орейро представила совместную работу с коллективом Bajofondo — композицию «Будем танцевать». Певица исполнила песню сразу на испанском и русском языках. Клип напоминал онлайн-конференцию и отсылал к реалиям пандемии. В композиции Наталия подчеркнула идею объединения народов и выразила надежду на скорое снятие ограничений.
Осенью 2024 года состоялась премьера российского сериала «Комбинация», для которого Орейро записала кавер на хит Russian Girls.
Почему Наталию Орейро считают «своей» в РоссииС Россией Наталию Орейро связывают многолетние теплые отношения. В 2014 году артистка организовала тур «Наша Наташа» и выступила в десятках российских городов. Самый масштабный концерт прошел в московском спорткомплексе «Олимпийский», где собрал около 60 тысяч зрителей. Позднее Орейро записала русскую версию композиции Me Muero De Amor под названием «Умираю от любви». В клипе на песню снялся Факундо Арана.
В 2015 году российские поклонники вновь увидели артистку на фестивале «Супердискотека 90-х» в Санкт-Петербурге. Спустя еще два года певица представила композицию United By Love, приуроченную к чемпионату мира по футболу. Песню Наталия исполнила сразу на трех языках — русском, испанском и английском.
В 2018 году Орейро вошла в состав жюри фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». А в 2019-м артистка выступила на юбилейном вечере Игоря Крутого в рамках фестиваля «Новая волна» в Сочи. Вместе с ней на сцену вышли Егор Крид, Филипп Киркоров и другие звезды.
В конце ноября 2025 года в российский прокат вышла семейная комедия «Письмо Деду Морозу» с участием Наталии Орейро. В картине также сыграли Антон Филипенко, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и другие известные артисты. Перед премьерой актриса пообещала вновь приехать в Россию.
Российское гражданство Наталии Орейро25 октября 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Наталии Орейро и ее сыну. Документы на получение паспорта артистка подала еще в 2020 году после предложения со стороны российского посольства.
«Я так часто приезжаю сюда и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить гражданство этой страны официально. Я сказала, что для меня это было бы честью. Сразу заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, сейчас они на рассмотрении», — говорила Орейро.По словам артистки, впервые мысль о российском гражданстве прозвучала в разговоре с Иваном Ургантом. Телеведущий заявил, что Наталия — «самая русская среди иностранок». Позднее актриса рассказывала, что восприняла слова Урганта как шутку, однако идея ей действительно понравилась.
«Я ему ответила, что у меня на этот счет нет никаких сомнений. И сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку и вовсе не желала, чтобы это прозвучало как просьба. Но, конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство», — добавила Наталья.При этом Орейро подчеркивала, что не планирует окончательно переезжать в Россию, но считает страну очень важной частью своей жизни.
Личная жизнь Наталии ОрейроВ 1994 году на съемках сериала «Непокорное сердце» Наталия познакомилась с актером Пабло Эчарри. Их роман продолжался около пяти лет. В 2001 году в жизни артистки появился новый избранник — рок-музыкант Рикардо Мольо, участник группы Divididos. Через год пара сыграла свадьбу в Бразилии.
В 2009 году таблоиды начали активно обсуждать возможный роман Орейро с Факундо Араной. Причиной слухов стала экранная химия актеров после «Дикого ангела». Однако сама Наталия неоднократно подчеркивала, что их связывает исключительно крепкая дружба.
Артистка рассказывала, что во время съемок «Дикого ангела» они с Араной даже не предполагали, насколько успешным окажется их дуэт. По словам Орейро, актер никогда не был в ее вкусе, однако на экране они выглядели гармонично.
В январе 2012 года Наталия родила сына Мерлина Атауальпу. Спустя годы актриса признавалась, что первой влюбилась в Рикардо Мольо, а сам музыкант долгое время держал ее во френдзоне. Орейро отмечала, что мужа покорили ее искренность и легкое отношение к жизни. Артистка говорит, что по-прежнему влюблена в супруга. Единственное, о чем она жалеет, — постоянная занятость, из-за которой не всегда удавалось проводить достаточно времени с сыном.
Где сейчас Наталия ОрейроСейчас Наталия Орейро живет в Аргентине, в северном пригороде Буэнос-Айреса, вместе с мужем и сыном. Артистка продолжает активно сниматься в латиноамериканских сериалах, участвует в телевизионных проектах и занимается музыкальной карьерой.
При этом Орейро регулярно приезжает в Россию для участия в съемках, фестивалях и крупных культурных проектах. Даже спустя десятилетия после выхода «Дикого ангела» интерес российской публики к актрисе не ослабевает. И в этом есть что-то редкое и почти забытое: зрители по-прежнему верят артистке так же искренне, как когда-то верили Милагрос в красной кепке.