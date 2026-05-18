Скандал вокруг Вали Карнавал: казахстанцы призывают бойкотировать косметический бренд
Валя Карнавал оказалась в центре громкого скандала после участия в рекламной кампании казахстанского косметического бренда. В соцсетях пользователи начали массово критиковать компанию и призывать к бойкоту продукции.
Причиной негативной реакции стали слухи о якобы неподобающем поведении блогера во время съёмок в Казахстане. Новую волну обсуждений спровоцировали заявления, прозвучавшие на YouTube-канале Антона Суворкина.
По его словам, во время работы над клипом Валя Карнавал якобы потребовала «убрать всех казахов» со съёмочной площадки. Также утверждалось, что артистке не понравилось, что на площадке разговаривали на казахском языке.
Кроме того, в Сети появились слухи о том, что в райдере блогера якобы присутствовал пункт «никаких казахов». При этом никаких официальных подтверждений этой информации представлено не было.
На фоне растущего хейта представители косметического бренда выступили с заявлением. В компании подчеркнули, что сотрудничество с Валей Карнавал носило исключительно рекламный характер. Также бренд уточнил, что блогер не является официальным лицом компании, а сама кампания была частью стратегии по выходу на новые рынки и расширению аудитории. Сама Валя Карнавал ситуацию пока публично не комментировала.
