Стало известно, как сейчас выглядит пропавший с радаров Валерий Николаев

Ольга Кабо (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Актриса Ольга Кабо показала кадр с коллегой по цеху Валерием Николаевым на съемках программы «Мой район. Место встречи».
«Валерочка! Благодарю за встречу на моей программе «Мой район. Место встречи». Получилась прекрасная беседа», — сказано в посте Кабо.Знаменитости улыбаются в кадре. Звезда сериала «День рождения буржуя» приобнял Ольгу Кабо. Стоит отметить, что у Николаева седая борода, но мужчина подтянут.
Фото: Instagram*/kabo_olga
Валерий Николаев был участником ДТП, артиста задерживали и отправляли в спецприемник, где он был 15 суток. Звезду лечили в психиатрической больнице, а еще он ругался с соседями. В свое время актер работал со Стивеном Спилбергом и знал Леонардо Ди Каприо. Сейчас у Николаева есть семья, и он продолжает сниматься.
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