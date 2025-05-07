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Паулина Андреева взяла фамилию Федора Бондарчука после развода с режиссером

Паулина Андреева (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Паулина Андреева (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Паулина Андреева после развода с режиссером Федором Бондарчуком внезапно приняла решение о смене фамилии. Об этом информирует StarHit.
Во время брака актриса не меняла паспортные данные. Однако уже после официального объявления о расставании Паулина взяла фамилию экс-супруга.

Теперь артистка носит фамилию Бондарчук-Андреева. Свое решение Паулина еще никак не комментировала.

Напомним, в конце марта текущего года 36-летняя актриса Паулина Андреева и 57-летний режиссер Федор Бондарчук объявили о расставании. Они не стали раскрывать причины разрыва, а лишь отметили, что все меняется.

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#данные
#режиссёр
#актриса
#отношения
#брак
Похудевшая жена Александра Цекало разделась перед камерой
Похудевшая жена Александра Цекало выложила фото в прозрачном белье
07 мая 2025, 19:30

Дарина Эрвин (Фото: Инстаграм* @darina.ervin)

33-летняя супруга Александра Цекало Дарина Эрвин разделась перед камерой. Провокационные кадры художница опубликовала в своем блоге.
Стоит отметить, что Эрвин не стесняется раздеваться для фотографий и экспериментировать с внешностью. Сегодня она поделилась с подписчиками черно-белыми кадрами.

Дарина Эрвин (Фото: Инстаграм* @darina.ervin)

«Я найду тебя в каждой жизни (угроза)», — подписала снимки Эрвин.

Многие оценили эффектный образ брюнетки.

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Александр Цекало дал первое интервью за несколько лет. Рассказал о разводе с женой, продаже недвижимости в России и сестре Веры Брежневой

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#фото
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Григорий Лепс поздравил сына Ивана с 15-летием
Григорий Лепс поздравил сына Ивана с 15-летием в соцсети
07 мая 2025, 19:09

Григорий Лепс (Фото: Instagram*/gvleps)

Григорий Лепс в своем блоге поздравил сына Ивана с днем рождения.
Артист опубликовал фотографии наследника, которые были сделаны в разные годы.

«Ване 15 лет! С днем рождения, сын! Пусть сбываются все мечты! Будь счастлив и здоров, я всегда рядом!», — подписал снимки певец.

Напомним, Григорий Лепс развелся с Анной Шаплыковой после 20 лет совместной жизни в 2021 году.

Ранее экс-жена Лепса показала фото с повзрослевшими детьми певца. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#певец
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#артист
#сын
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Ирина Аллегрова высказалась о возрастных проблемах
Певица Ирина Аллегрова призналась, что ей тяжело давать концерты в 73 года
07 мая 2025, 18:39

Ирина Аллегрова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Ирина Аллегрова призналась, что с возрастом ей все тяжелее давать концерты. В 73 года певица уже выбирает, на каком мероприятии ей нужно выступить, а какое можно пропустить, передает mk.ru.
Перед Днем Победы артистка вышла на сцену в Кремле. Звезда подчеркнула, что ​плохо себя чувствовала ​во время сборов перед концертом.

«Огромные залы у меня были в 2020 году. Знаю, что я и сегодня соберу. Но это не значит, что отработаю. Я не умею работать вполноги. Вы не хотите признать, сколько мне лет», — поделилась Ирина.

По словам Аллегровой, по большим сольным концертам она скучает, однако осознает, что не сможет их отработать так, как ей хотелось бы.

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#певица
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#музыка
#возраст
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Звезда ТВ-6 трогательно обратилась к мужу
Меньшова трогательно поздравила Игоря Гордина с 60-летием
07 мая 2025, 18:15

Юлия Меньшова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Звезда телеканала ТВ-6 Юлия Меньшова трогательно обратилась к мужу Игорю Гордину, поздравив его с 60-летием. Поздравление телеведущая опубликовала в соцсетях.
«Сегодня нашему главному парню исполняется... 60! И мы все «работаем» семьей юбиляра. Такие планы на этот день», — написала Меньшова.
Пара поженилась в 1996 году, но в 2003-м рассталась, воссоединившись в 2008 году.

Игорь Гордин играл в Театре юношеского творчества при дворце пионеров в Ленинграде, начиная с восьмого класса. В 1989 мужчина получил специальность «физик-ядерщик», а затем поехал в столицу, чтобы стать актером. Первая роль в кино, согласно фильмографии, датирована 2002 годом в фильме «Трио».

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Телеведущая Лера Кудрявцева вынуждена экономить из-за ремонта в загородном доме
07 мая 2025, 18:14

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram-канал @lerakudryavtseva)

Лера Кудрявцева вынуждена на всем экономить из-за ремонта в загородном доме. Об этом сообщает «7Дней.ru».
Уточняется, что ведущая тратит на ремонт загородного дома все свои заработанные деньги. По этой причине Кудрявцевой приходится экономить на дорогих нарядах и походах к косметологу.

В 2023 году в московской квартире знаменитости произошел потоп. Только недавно артистка закончила приводить в порядок свое жилье.

Ранее стало известно, что актриса Мария Порошина никак не может обустроить загородный дом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#деньги
#дом
#актриса
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