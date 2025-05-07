Паулина Андреева взяла фамилию Федора Бондарчука после развода с режиссером

Паулина Андреева (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Паулина Андреева после развода с режиссером Федором Бондарчуком внезапно приняла решение о смене фамилии. Об этом информирует StarHit.
Во время брака актриса не меняла паспортные данные. Однако уже после официального объявления о расставании Паулина взяла фамилию экс-супруга.
Теперь артистка носит фамилию Бондарчук-Андреева. Свое решение Паулина еще никак не комментировала.
Напомним, в конце марта текущего года 36-летняя актриса Паулина Андреева и 57-летний режиссер Федор Бондарчук объявили о расставании. Они не стали раскрывать причины разрыва, а лишь отметили, что все меняется.
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Теперь артистка носит фамилию Бондарчук-Андреева. Свое решение Паулина еще никак не комментировала.
Напомним, в конце марта текущего года 36-летняя актриса Паулина Андреева и 57-летний режиссер Федор Бондарчук объявили о расставании. Они не стали раскрывать причины разрыва, а лишь отметили, что все меняется.
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Екатерина Коршунова