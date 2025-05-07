Григорий Лепс поздравил сына Ивана с 15-летием

Григорий Лепс (Фото: Instagram*/gvleps)
Григорий Лепс в своем блоге поздравил сына Ивана с днем рождения.
Артист опубликовал фотографии наследника, которые были сделаны в разные годы.
Напомним, Григорий Лепс развелся с Анной Шаплыковой после 20 лет совместной жизни в 2021 году.
Ранее экс-жена Лепса показала фото с повзрослевшими детьми певца. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Ирина Аллегрова высказалась о возрастных проблемах
Эмин Агаларов проиграл в суде 60 тысяч рублей
Телеведущая Лера Кудрявцева вынуждена экономить из-за ремонта в загородном доме
*Запрещен в РФ
«Ване 15 лет! С днем рождения, сын! Пусть сбываются все мечты! Будь счастлив и здоров, я всегда рядом!», — подписал снимки певец.
Напомним, Григорий Лепс развелся с Анной Шаплыковой после 20 лет совместной жизни в 2021 году.
Ранее экс-жена Лепса показала фото с повзрослевшими детьми певца. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Ирина Аллегрова высказалась о возрастных проблемах
Эмин Агаларов проиграл в суде 60 тысяч рублей
Телеведущая Лера Кудрявцева вынуждена экономить из-за ремонта в загородном доме
*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова