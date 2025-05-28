«Такая прическа у меня была в детском саду»: Анна Ковальчук сменила имидж

28 мая 2025, 14:33

Актриса Анна Ковальчук сделала каре для нового сезона сериала «Тайны следствия»

Анна Ковальчук (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

Звезда «Тайн следствия» сменила имидж. В 25 сезоне популярного сериала Анна Ковальчук появится с каре. Об этом сообщает Kp.ru.





По данным издания, новая прическа главной героини – Марии Швецовой – связана с переменами в жизни. Кроме серьезной работы, у старшего следователя была насыщенная личная жизнь: она выходила замуж, разводилась, крутила романы и родила дочь. С короткими волосами ее впервые увидят после восьмой серии.

«Такая прическа последний раз была у меня в детском саду, ходитьс такими короткими волосами непривычно», – поделилась актриса.