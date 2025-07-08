Певица Ольга Орлова показала редкие кадры с Жанной Фриске в день ее рождения

08 июля 2025, 15:08

Ольга Орлова (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Редкие кадры с Жанной Фриске в день рождения усопшей исполнительницы показала ее подруга и коллега по цеху певица Ольга Орлова. Снимки опубликованы в соцсетях звезды.







«8 июля... Когда-то очень давно...» — сказано в публикации Ольги.