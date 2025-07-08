Певица Ольга Орлова показала редкие кадры с Жанной Фриске в день ее рождения
Редкие кадры с Жанной Фриске в день рождения усопшей исполнительницы показала ее подруга и коллега по цеху певица Ольга Орлова. Снимки опубликованы в соцсетях звезды.
«8 июля... Когда-то очень давно...» — сказано в публикации Ольги.
На фото обе звезды выглядят счастливыми и обнимаются. Жанны Фриске не стало на 41 году жизни. Знаменитость боролась с глиобластомой — неоперабельной опухолью головного мозга.
Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности Жанне Владимировне мог бы исполниться 51 год. Ольга Орлова — крестная мать сына исполнительницы хита «Малинки» Платона от телеведущего Дмитрия Шепелева. К слову, вдовец Жанны Фриске против взаимодействия ребенка с ее родными и близкими.
*Запрещен в РФ