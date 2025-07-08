Певица Ольга Орлова показала редкие кадры с Жанной Фриске в день ее рождения

Ольга Орлова (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Редкие кадры с Жанной Фриске в день рождения усопшей исполнительницы показала ее подруга и коллега по цеху певица Ольга Орлова. Снимки опубликованы в соцсетях звезды.



«8 июля... Когда-то очень давно...» — сказано в публикации Ольги.
Ольга Орлова и Жанна Фриске (Фото: Instagram*/olgaorlova1311)

На фото обе звезды выглядят счастливыми и обнимаются. Жанны Фриске не стало на 41 году жизни. Знаменитость боролась с глиобластомой — неоперабельной опухолью головного мозга.

Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности Жанне Владимировне мог бы исполниться 51 год. Ольга Орлова — крестная мать сына исполнительницы хита «Малинки» Платона от телеведущего Дмитрия Шепелева. К слову, вдовец Жанны Фриске против взаимодействия ребенка с ее родными и близкими.

*Запрещен в РФ

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