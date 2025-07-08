«Невыносимо. 44 измены»: экс-жена Дмитрия Нагиева поставила крест на личной жизни после развода

08 июля 2025, 14:40

Экс-жена Нагиева Алиса Шер не вышла замуж после многочисленных измен актера

Дмитрий Нагиев (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Алла Селищева, также известная под псевдонимом Алиса Шер, раскрыла подробности непростого брака с Дмитрием Нагиевым. Радиоведущая поставила крест на личной жизни после развода с актером, рассказывает aif.ru.





Экс-жена артиста выпустила мемуары «Я была женой Нагиева», в которых откровенно рассказала, какие мучения испытала за 13 лет брака. По ее словам, бывший муж предъявлял необоснованные претензии по любому поводу — от температуры в комнате до объема грунта в цветочных горшках.

«Это было настолько невыносимо физически и морально, что довольно часто я выходила из комнаты якобы в туалет, а сама тихонько брала сумочку и быстренько сбегала из дома — к подружкам», — вспоминала радиоведущая.

«Знаю в подробностях о четырех изменах за 13 лет, что мы прожили вместе, а на самом деле их было 44. Я чувствовала, когда он был не со мной. Он становился безразличным, и все во мне его бесило: как я стою, сижу, готовлю, одеваю ребенка, разговариваю», — делилась Селищева.