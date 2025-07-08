«Невыносимо. 44 измены»: экс-жена Дмитрия Нагиева поставила крест на личной жизни после развода
Экс-жена Нагиева Алиса Шер не вышла замуж после многочисленных измен актера
Алла Селищева, также известная под псевдонимом Алиса Шер, раскрыла подробности непростого брака с Дмитрием Нагиевым. Радиоведущая поставила крест на личной жизни после развода с актером, рассказывает aif.ru.
Экс-жена артиста выпустила мемуары «Я была женой Нагиева», в которых откровенно рассказала, какие мучения испытала за 13 лет брака. По ее словам, бывший муж предъявлял необоснованные претензии по любому поводу — от температуры в комнате до объема грунта в цветочных горшках.
«Это было настолько невыносимо физически и морально, что довольно часто я выходила из комнаты якобы в туалет, а сама тихонько брала сумочку и быстренько сбегала из дома — к подружкам», — вспоминала радиоведущая.Помимо тяжелого характера супруга, в отношениях ее ждали и другие испытания — многочисленные измены. При этом шоумен утверждал, что «их количество преувеличено», но не отрицал свою неверность.
«Знаю в подробностях о четырех изменах за 13 лет, что мы прожили вместе, а на самом деле их было 44. Я чувствовала, когда он был не со мной. Он становился безразличным, и все во мне его бесило: как я стою, сижу, готовлю, одеваю ребенка, разговариваю», — делилась Селищева.После разрыва в 2010 году она написала роман «Как никогда не выйти замуж» и решила больше не связывать свою жизнь с мужчинами. Несмотря на тяжелые воспоминания, пара сохранила дружеские отношения, а позже Нагиев назвал писательницу «любовью всей жизни».