Ирина Пинчук объяснила, почему до сих официально не развелась с Араем Чобаняном
Звёзды «Дома-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян так и не развелись после скандала со взломом аккаунта мужчины в феврале этого года. Узнав об изменах супруга, телезвезда была настроена решительно, однако к действиям так и не перешла.
Бушевавшие тогда эмоции сошли на нет, и Пинчук поняла, что погорячилась. Уже в апреле стало ясно, что отношения между супругами наладились, а на одной из вечеринок с их общими друзьями Ирина исполнила Араю песню про бывшего Люси Чеботиной, под которую все веселились.
Однако в действительно было не до смеха – разводиться Пинчук не передумала. В своём личном блоге она объяснила, почему расторжение брака затянулось на несколько месяцев.
Отвечая на вопрос подписчика о том, когда же пара официально разведётся, Ирина заявила, что ждёт этого дня, но суд постоянно откладывает решение вопроса.
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