Ольга Зайцева объявила о беременности на свадьбе с Виталием Андреевым

02 мая 2026, 10:43

В Москве прошла свадьба Ольги Зайцевой и Виталия Андреева. В ЗАГСе невеста появилась в белоснежном мини с глубоким декольте и длинной фатой. Жених выбрал строгий костюм с белой рубашкой и галстуком. Своей радостью артисты поделились в соцсетях.





Пара приготовила для гостей сюрприз: во время общего фото включился закадровый голос от лица будущего ребёнка молодожёнов. Малыш сообщил, что он тоже присутствует на празднике. Многие близкие не сдержали слез. Друзья Виталия подбросили его в воздух, поздравляя с отцовством.

Артисты перестали скрывать роман осенью, а в январе объявили о помолвке. Виталий сделал предложение через короткометражный фильм: в финале он бросил кольцо, а затем «поймал» его в реальности в зале.

«Понимаю одно — что я очень счастлива и очень люблю этого человека, у которого сегодня юбилей! Я хочу делать твою жизнь счастливее с каждым днём, и я буду стараться!» — рассказала Ольга.