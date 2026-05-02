«Смело»: Рита Дакота поддержала Ирину Горбачёву после её истории о бесплодии

02 мая 2026, 10:16

Рита Дакота поддержала Ирину Горбачёву после её откровений о ранней менопаузе

Маргарита Белогай (Фото: ВКонтакте @ritadakotaofficial)

На днях вышел свежий выпуск шоу Иды Галич «Есть вопросики», гостьей которого стала актриса Ирина Горбачёва. В эфире она откровенно рассказала о жизни в менопаузе после удаления яичников в раннем возрасте и о невозможности родить ребёнка.





История звезды сериала «Чики» вызвала сочувствие у многих зрителей. На это отреагировала и Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Белогай). В комментариях к выпуску певица призналась, что сама тоже сталкивалась с некоторыми проблемами со здоровьем — и в тот же период окружающие постоянно спрашивали её, почему она не родила второго ребёнка.

«Представляю, сколько людей ткнули подобным Ире», — написала Дакота, поблагодарив Горбачёву и Галич «за такой смелый разговор».