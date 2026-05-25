«Он меня нашёл»: Диброва рассказала о серьёзной операции и неожиданном визите

25 мая 2026, 09:41

Роман Товстик приехал к Полине Дибровой после серьёзной операции

Полина Диброва (Фото: Instagram* @polinadibrova)

24 мая 36-летняя модель Полина Диброва легла в столичную больницу. В личном блоге она рассказала, что перенесла серьёзную операцию.





Врачи удалили Дибровой кисту, сделали пересадку кости и провели необходимое лечение. Модель призналась, что очень боялась процедуры.



Она рассказала, как проснулась утром в ужасе, села в такси и поехала в клинику. После наркоза, когда Диброва открыла глаза, она увидела рядом Романа Товстика.

«Открываю глаза и вижу Рому. Я так удивилась. Мне стало так хорошо... Он меня нашёл. Девочки поймут. Как же хорошо быть девочкой, которую любят и о которой заботятся — раньше у меня такого не было... Мне сделали больно, пусть и по медицинским показаниям, но всё же», — рассказала Полина.