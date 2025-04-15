Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Он очень милый!»: Анна Седокова откровенно высказалась о симпатии к 23-летнему актёру

«Он очень милый!»: Анна Седокова откровенно высказалась о симпатии к 23-летнему актёру

Анна Седокова высказалась о симпатии к Марку Эйдельштейну
Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова накануне вечером посетила премию «VOICE: Главные лица» в столичном Доме музыки. Певица долго сомневалась, стоит ли ей принимать приглашение на мероприятие, ведь она до сих пор не отошла от трагической смерти бывшего мужа Яниса Тиммы.
«До сих пор неуютно чувствую себя там где много людей, не даю интервью и не отвечаю на вопросы. Но эту премию организовал мой друг, который меня очень поддерживал и я хотела поддержать его, быть рядом», – отметила Седокова, слова которой приводит 7Дней.ру.
В этот вечер артистка не только позировала на красной дорожке, но и вышла объявлять победителя в номинации «Кино: актер» – Марка Эйдельштейна. Звезда оскароносного фильма «Анора» очаровал Седокову своей непосредственностью. Певица призналась, что у неё остались самые приятные впечатления от знакомства с ним.

«Он очень милый и интеллигентный», – высказалась Седокова об Эйдельштейне.
Читайте также:

«Хотел бы, чтобы я была счастливой»: Седокова оправдалась за выход в вызывающем наряде

«Я сильно волнуюсь»: Анна Седокова впервые вышла в свет после гибели Яниса Тиммы – видео

«Мне было больно»: Марк Эйдельштейн признался в зависти Юре Борисову
#кино
#актёр
#певица
#интервью
#шоу-бизнес
#премия
«Свято место пусто не бывает»: певица Азиза закрутила новый роман после скандала на «Суперстаре!»
Певица Азиза закрутила новый роман после скандала на шоу «Суперстар!»
15 апреля 2025, 19:48

Азиза (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Певица Азиза снова оказалась в центре внимания после недавнего скандала на шоу «Суперстар!» на НТВ. После нашумевшей истории в жизни артистки произошли изменения.
По данным «Московского комсомольца», у 61-летней знаменитости появился новый возлюбленный. Мужчина является ровесником певицы и занимается серьёзным бизнесом. С ним Азиза знакома давно, но в отношения вступила только сейчас.

Источник издания уточнил, что бизнесмен поддержал артистку, которая лишилась победы на «Суперстаре!».

«Он покорил сердце Азы пониманием, заботой и уважением. <…> Она мне так и сказала: „Главное – душевная близость, которую я обрела“. Он её очень поддержал после того, как её внезапно лишили победы на „Суперстаре!“. Постоянно говорил ей: „Люди встали на твою защиту, ты стала народной героиней. Это главнее любого приза!“», – поделился источник из окружения исполнительницы.
Новый возлюбленный регулярно устраивает сюрпризы для артистки. Так, например, в день рождения Азизы он отправил её огромный букет из сотни роз.

Журналисты издания связались с певицей, которая на вопрос о новом романе ответила кратко: «Свято место пусто не бывает».

Напомним, что финал шоу «Суперстар!» обернулся громким скандалом 29 марта. Лера Кудрявцева публично обвинила участницу Азизу в запугивании членов жюри и съёмочной команды. После телеведущая отказалась оценивать выступление певицы, и та в итоге заняла третье место, хотя лидировала весь сезон.

Читайте также:

«Вместо профессионального разбора мы получили это»: Азиза впервые прокомментировала скандал на шоу «Суперстар!»

«Любой скандал – хорошая реклама»: телеведущий Березин оценил конфликт Кудрявцевой и Азизы на шоу «Суперстар!»

«Азиза не позвонила, и имена напутали»: Соседов о новом скандале на шоу «Суперстар!»
#конфликт
#сердце
#реклама
#день рождения
#бизнесмен
#скандал
#шоу
#мужчина
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мне было больно»: Марк Эйдельштейн признался в зависти Юре Борисову
Марк Эйдельштейн признался, что завидовал Юре Борисову
15 апреля 2025, 19:03

Марк Эйдельштейн (Фото: ВКонтакте @m.eydel)

Марк Эйдельштейн признался, что в какой-то момент начал завидовать коллеге Юре Борисову, которому достаётся больше внимания на престижных премиях.
«В какой-то момент мне стало от этого очень стрёмно. Это произошло на Gotham Awards. До этого мы ровненько шли, а потом бах! Юру номинируют, а меня нет. И я почувствовал, что у меня внутри просто тьма. Мне было реально больно», – поделился актёр в шоу «Вписка».
Справиться с переживаниями Эйдельштейну помог сам Борисов. Марк поделился своими переживаниями с Юрой, к которому он относится как к мудрому старшему брату.

В ответ Борисов отметил, что ему тоже неловко от происходящего. Он также добавил, что Эйдельштейну очень повезло, поскольку он получил известность в более раннем возрасте, когда как Юре пришлось идти к успеху гораздо дольше.

Окончательно справиться с переживаниями артисту помогло осознание, что вся эта ситуация намного выше, чем они с Борисовым.

«Вдруг я понял, что тот кейс, что с нами произошёл, сильно больше, чем моя карьера или карьера Юры. В этот момент у меня пропала всякая фиксация», – отметил актёр.
Читайте также:

«Её интимные фото скинули в школьные чаты, она попала в рехаб»: Марк Эйдельштейн вспомнил о первой трагичной любви

«Между нами была любовь»: Марк Эйдельштейн признался в чувствах к Анастасии Ивлеевой

«Герой существует, потому что существует Даня»: покинувший Россию Милохин мог сыграть главную роль в «Аноре»
#актёр
#фото
#герой
#шоу
#карьера
#кино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мы обычная семья, у нас и ругань, и поцелуйчики»: Лолита высказалась о конфликте с Киркоровым
Лолита назвала Киркорова «семьей» и отметила, что их конфликт исчерпан
15 апреля 2025, 18:22

Лолита Милявская и Филипп Киркоров (фото: Telegram @lolitamilyavskaya и @official_kirkorov)

Лолита высказалась о недавнем конфликте с Филиппом Киркоровым. Певица заявила, что конфликт исчерпан, и назвала артиста своей «семьёй».
Накануне вечером Милявская посетила премию в Московском международном Доме музыки, где высказалась об отношениях с Киркоровым. Соответствующее видео представлено в Telegram-канале «Звездач».

По словам артистки, между ней и поп-королём, как и в любой семье, случаются «и ругань, и поцелуйчики».

«Мы обнялись и поцеловались. Зря многие говорят, что шоу-бизнес – это клубок… Ничего подобного! Я всем говорила, что у нас даже не бывает длительных конфликтов. Мы можем поругаться, мы обычная семья, в которой происходит и ругань, и поцелуйчики… То есть все как у обычных людей разных профессий! Поэтому я сегодня Филиппу поправила волосок, а он почистил мои плечи», – поделилась Лолита в беседе с журналистами.
Читайте также:

«Нужен нормальный мужик»: Лолита пригласила молодого коллегу отдохнуть с ней в Турции

«Я в завязке»: Лолита сделала неожиданное признание

Киркорова обвинили в алкогольном опьянении на сцене из-за странного поведения и шутки про Маяковского
#семья
#бизнес
#певец
#певица
#конфликт
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Муж меня довел до слез»: Наталья Бардо рассказала о сюрпризе от любимого
Наталья Бардо рассказала, что любимый подарил ей бриллиантовые серьги
15 апреля 2025, 17:57

Наталья Бардо (Фото: Инстаграм* @bardonata)

Наталья Бардо показала в своих соцсетях, какой сюрприз для нее устроил супруг. Актриса так расчувствовалась, что едва не расплакалась.
Звезда сериала «Анжелика» в 2016 году рассказала публике о своих отношениях с режиссером Марюсом Вайсбергом. Пара воспитывают восьмилетнего сына Эрика, однако пока так и не заключила брак.

Возлюбленные обожают радовать друг друга. Накануне Наталья отметила день рождения и все еще получает подарки. Самый роскошный ей сделал супруг. Наталья запечатлела этот чудесный момент на видео.

Марюс вручил актрисе пакет, из которого она достала плюшевого медведя. Бардо сначала немного расстроилась, но затем поняла, что внутри игрушки что-то есть. Участница шоу «Новые звезды в Африке» достала красную коробочку, в которой были бриллиантовые серьги.

Бардо бросилась целовать возлюбленного.

«Муж меня довел до слез. Бриллианты огромные! Я должна примерить!» — отметила артистка.

Выяснилось, что Бардо страстно желала эти серьги с того момента, как увидела их у подруги.

«Я стеснялась спросить, где она их нашла. Они непохожи на остальные бриллиантовые пусеты. Они прилегают к уху будто вплотную при том, что у них приличный размер. В итоге я решилась и спросила у Кати, что это за бренд, и Марюс услышал. Ну а дальше по видео всё понятно», — откровенничала Наталья.

Читайте также:

«Артист — не козёл отпущения!»: Пригожин возмутился инициативой депутатов о бесплатных концертах 9 Мая

«Написал на меня заявление за избиение»: сын Булановой рассказал о встрече с неадекватным фанатом

«Мы с Романом словно рождены быть вместе»: Татьяна Навка рассказала о страшном ударе

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#актриса
#подарок
#украшения
#подарки
#день рождения
#звёзды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Артист — не козёл отпущения!»: Пригожин возмутился инициативой депутатов о бесплатных концертах 9 Мая
Продюсер Пригожин не одобрил идею бесплатных выступлений артистов 9 Мая
15 апреля 2025, 17:35

Иосиф Пригожин (Фото: Телеграм @iosifprigozhin)

Иосиф Пригожин возмущен призывом к артистам бесплатно выступать 9 мая. Ранее с таким предложением выступила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
О недовольстве продюсера идеей парламентария рассказал телеграм-канал «Радиоточка НСН». Ранее глава думского комитета подвергла критике многомиллионные гонорары звезд эстрады за выступления в День Победы. По словам Останиной, платным патриотизм быть не должен. В свою очередь, Иосиф Пригожин заявил, что такие высказывания дискредитируют депутатов, поскольку концерты являются прямым заработком артистов.

Продюсер напомнил, что на артистов работают целые коллективы, которые должны получать заработную плату. Певцы и музыканты несут расходы на покупку и обслуживание дорогого оборудования и техники. 90 процентов звезд шоу-бизнеса, по словам Пригожина, «сидят в кредитах». Он отметил, что последний альбом, выпущенный им с Валерией, обошелся почти в 250 тысяч евро.

«Почему артист должен быть козлом отпущения?» — недоумевает Пригожин.

Он призвал депутатов поддерживать российских звезд, зарабатывающих честный хлеб в своей стране, и не сеять вражду.

Читайте также:

«Продажный патриотизм»: депутат Останина раскритиковала миллионные гонорары звёзд на 9 мая

«Необразованная мама»: депутат Останина оценила меру по выплатам беременным школьницам

«Тебя не спрашивали!»: Валерия поспорила с Пригожиным на публике из-за внука
#хлеб
#день победы
#расходы
#шоу
#патриотизм
#артист
#продюсер
#пригожин
Следите за нашими новостями
в удобном формате