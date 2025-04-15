«Он очень милый!»: Анна Седокова откровенно высказалась о симпатии к 23-летнему актёру

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)
Анна Седокова накануне вечером посетила премию «VOICE: Главные лица» в столичном Доме музыки. Певица долго сомневалась, стоит ли ей принимать приглашение на мероприятие, ведь она до сих пор не отошла от трагической смерти бывшего мужа Яниса Тиммы.
«До сих пор неуютно чувствую себя там где много людей, не даю интервью и не отвечаю на вопросы. Но эту премию организовал мой друг, который меня очень поддерживал и я хотела поддержать его, быть рядом», – отметила Седокова, слова которой приводит 7Дней.ру.В этот вечер артистка не только позировала на красной дорожке, но и вышла объявлять победителя в номинации «Кино: актер» – Марка Эйдельштейна. Звезда оскароносного фильма «Анора» очаровал Седокову своей непосредственностью. Певица призналась, что у неё остались самые приятные впечатления от знакомства с ним.
«Он очень милый и интеллигентный», – высказалась Седокова об Эйдельштейне.Читайте также:
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Анастасия Чинкова