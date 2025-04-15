«Мне было больно»: Марк Эйдельштейн признался в зависти Юре Борисову

Марк Эйдельштейн (Фото: ВКонтакте @m.eydel)
Марк Эйдельштейн признался, что в какой-то момент начал завидовать коллеге Юре Борисову, которому достаётся больше внимания на престижных премиях.
«В какой-то момент мне стало от этого очень стрёмно. Это произошло на Gotham Awards. До этого мы ровненько шли, а потом бах! Юру номинируют, а меня нет. И я почувствовал, что у меня внутри просто тьма. Мне было реально больно», – поделился актёр в шоу «Вписка».Справиться с переживаниями Эйдельштейну помог сам Борисов. Марк поделился своими переживаниями с Юрой, к которому он относится как к мудрому старшему брату.
В ответ Борисов отметил, что ему тоже неловко от происходящего. Он также добавил, что Эйдельштейну очень повезло, поскольку он получил известность в более раннем возрасте, когда как Юре пришлось идти к успеху гораздо дольше.
Окончательно справиться с переживаниями артисту помогло осознание, что вся эта ситуация намного выше, чем они с Борисовым.
«Вдруг я понял, что тот кейс, что с нами произошёл, сильно больше, чем моя карьера или карьера Юры. В этот момент у меня пропала всякая фиксация», – отметил актёр.Читайте также:
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