«Хотел бы, чтобы я была счастливой»: Седокова оправдалась за выход в вызывающем наряде

Анна Седокова (Фото: Telegram/secretanna)
Хейтеры снова накинулись на певицу Анну Седокову, которая появилась на музыкальной премии «ЖАРА». Звезда не общалась с прессой, сфотографировалась, а затем была в звездном секторе и поздравляла победителей. Анна оделась в шоколадное платье с соблазнительно открытыми бедрами, ноги певицы украсили кремовые туфли. По словам Седоковой, ушедший из жизни Янис Тимма хотел, чтобы она была счастлива.
«Люди раздают советы, как надо скорбить, даже не понимая, о чем это слово. Но я знаю, что он бы хотел, чтобы я была сильной и счастливой. А о нем говорили, как о великом спортсмене, а не все это…» — написала Седокова.Исполнительница резюмировала, что выбирает «путь сильного человека». Янис Тимма ушел из жизни 17 декабря 2024 года.
Читайте также:
«Говорю себе, что смелая»: Кэти Перри рассказала о подготовке к полету в космос
Солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова заявила, что ушла от отца троих своих детей
«Испытываю чувство стыда»: финалистка «Битвы экстрасенсов» разочаровалась в коллегах
Никита Кротов