«Он очень особенный»: Дженнифер Энистон впервые рассказала о своем возлюбленном
Актриса Дженнифер Энистон впервые рассказала о своем возлюбленном
Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон впервые подробно рассказала о своих отношениях с гипнотерапевтом Джимом Кёртисом. В интервью журналу Elle 56‑летняя актриса поделилась тёплыми словами о своём избраннике, назвав его «особенным человеком».
По словам Энистон, сфера деятельности Кёртиса не ограничивается гипнозом. Мужчина помогает людям исцеляться, преодолевать психологические травмы и обретать внутреннюю ясность.
«Он очень особенный, добрый и по-настоящему нормальный человек», — поделилась актриса.Интервью вышло спустя несколько дней после того, как Энистон официально подтвердила роман. Ранее она разместила в соцсетях чёрно‑белое фото, на котором обнимается с Кёртисом, и публично призналась ему в любви.
Первые слухи о романе появились летом 2025 года, когда пару заметили вместе на яхте. Инсайдеры утверждают, что актриса чувствует себя по‑настоящему счастливой в этих отношениях.