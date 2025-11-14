«Он очень особенный»: Дженнифер Энистон впервые рассказала о своем возлюбленном

14 ноября 2025, 06:23

Актриса Дженнифер Энистон впервые рассказала о своем возлюбленном

Дженнифер Энистон и Джим Кертис (Фото: Instagram* / @jenniferaniston)

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон впервые подробно рассказала о своих отношениях с гипнотерапевтом Джимом Кёртисом. В интервью журналу Elle 56‑летняя актриса поделилась тёплыми словами о своём избраннике, назвав его «особенным человеком».





По словам Энистон, сфера деятельности Кёртиса не ограничивается гипнозом. Мужчина помогает людям исцеляться, преодолевать психологические травмы и обретать внутреннюю ясность.



«Он очень особенный, добрый и по-настоящему нормальный человек», — поделилась актриса.