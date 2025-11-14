«Он очень особенный»: Дженнифер Энистон впервые рассказала о своем возлюбленном

Достижения.рф

Актриса Дженнифер Энистон впервые рассказала о своем возлюбленном
Дженнифер Энистон и Джим Кертис (Фото: Instagram* / @jenniferaniston)

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон впервые подробно рассказала о своих отношениях с гипнотерапевтом Джимом Кёртисом. В интервью журналу Elle 56‑летняя актриса поделилась тёплыми словами о своём избраннике, назвав его «особенным человеком».



По словам Энистон, сфера деятельности Кёртиса не ограничивается гипнозом. Мужчина помогает людям исцеляться, преодолевать психологические травмы и обретать внутреннюю ясность.

«Он очень особенный, добрый и по-настоящему нормальный человек», — поделилась актриса.
Интервью вышло спустя несколько дней после того, как Энистон официально подтвердила роман. Ранее она разместила в соцсетях чёрно‑белое фото, на котором обнимается с Кёртисом, и публично призналась ему в любви.

Первые слухи о романе появились летом 2025 года, когда пару заметили вместе на яхте. Инсайдеры утверждают, что актриса чувствует себя по‑настоящему счастливой в этих отношениях.

