«Он симпатичный»: Алёна Блин призналась, что готова родить ребёнка от Прохора Шаляпина

Алёна Жигалова (фото: Telegram @alenablin)
Популярная блогер с ником «Алёна, Блин!» (Алёна Жигалова – настоящее имя) стала участницей «Шоу Воли», где рассказала, от кого из знаменитостей готова родить ребёнка.
Она отметила, что одним из кандидатов на роль отца её наследника является певец Прохор Шаляпин. Журналистка подчеркнула, что пристально следит за его жизнью и очень хочет узнать, с кем же он сейчас встречается. Она добавила также, что исполнитель пытался спровоцировать слухи об их романтических отношениях.
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«Он тут выложил, где он якобы со мной отдыхает, понимаешь. Я ему сказала: „Слушай, я слишком молода для твоих забав. Дай я настоюсь“. <…> Через 20 лет, кстати, от него можно родить, он симпатичный», – заявила блогер.Напомним, что Прохор Шаляпин был женат трижды. Впервые он вступил в брак в 18-летнем возрасте. Его избранницей стала женщина на 18 лет старше него. Второй женой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, против брака с которой выступила мама Прохора. А третьей супругой стала также предпринимательница Татьяна-Клаудиа Дэвис, которая скончалась в сентябре 2021 года.
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Анастасия Чинкова